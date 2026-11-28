2026年九合一選舉今天投票，行政院長卓榮泰上午到台北市內湖區三民國中投開票所投票。受訪時感謝所有候選人完成一項偉大的民主工程，並表示已要求選委會和檢警人員確保投開票順利進行，希望全體國人一起把握機會行使公民權利。

卓榮泰表示希望每位國民都出來投票，把握公民的權利。也向所有候選人說聲辛苦了，謝謝大家經過這麼長的時間，完成一項偉大的民主工程。卓榮泰指出，從中央到各縣市選委會的同仁今天有一整天的任務，檢警調人員這段時間也為治安和安全維護盡心盡力，卓榮泰強調，相關人員今天會持續注意各地投開票秩序和社會維安，也希望下午4時投票結束後，開票工作能正確、順利，讓國人在第一時間迅速掌握最終結果。

九合一選舉今天投票，行政院長桌榮泰上午前往內湖三民國中投票，呼籲大家盡國民權利去投票，也感謝選務人員和各候選人的辛勞。記者曾吉松／攝影

九合一選舉今天投票，一早民眾趁著好天氣出門投票，盡國民義務。記者曾吉松／攝影