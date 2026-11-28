聽新聞
0:00 / 0:00
九合一大選投票 卓榮泰：要求開票工作能正確、順利
2026年九合一選舉今天投票，行政院長卓榮泰上午到台北市內湖區三民國中投開票所投票。受訪時感謝所有候選人完成一項偉大的民主工程，並表示已要求選委會和檢警人員確保投開票順利進行，希望全體國人一起把握機會行使公民權利。
卓榮泰表示希望每位國民都出來投票，把握公民的權利。也向所有候選人說聲辛苦了，謝謝大家經過這麼長的時間，完成一項偉大的民主工程。卓榮泰指出，從中央到各縣市選委會的同仁今天有一整天的任務，檢警調人員這段時間也為治安和安全維護盡心盡力，卓榮泰強調，相關人員今天會持續注意各地投開票秩序和社會維安，也希望下午4時投票結束後，開票工作能正確、順利，讓國人在第一時間迅速掌握最終結果。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。