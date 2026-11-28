基隆市共設288處投開票所，上午一早各投開票所多出現投票排隊人潮，安樂區壯觀里樂利二街62巷編號第177號投開票所，民眾反映領票區領公投票和其他市長、議員及里長的票時動線不順，投開票所緊急調整位置，投票約中斷20分鐘，調順暢後才恢復投票，民眾有一些抱怨。

基隆市安樂區壯觀里樂利二街62巷一處社區會館的第177號投開票所，上午8時不到就有人排隊，8點開始投票，約過半小時後，民眾反映領票區領公投票和其他市長、議員及里長的票時動線及流程不順，有點卡卡，影響後面排隊人潮領票速度及流程。

投開票所工作人員認為位置確實並不很順暢，馬上緊急處理，大約停了20分鐘進行現場重新調整，把提醒告示、位置等調整好之後， 大約20分鐘之後就恢復了正常。

一名投票婦人說，應該之前就把流程及位處弄好了，怎麼到今天上午才調整，讓大家在這邊等，中斷約20分鐘。