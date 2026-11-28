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嘉義市投票傳出2起選務事件 撕毀、攜出選票警方帶回2選民法辦
嘉義市長、市議員、里長選舉及公投上午登場，全市221個投票所從上午8時開放投票，天氣晴朗，不少選民陸續前往投票，整體投票情況踴躍。不過，上午8、9時陸續傳出2起選務違規事件，有選民攜出選票，也有人撕毀選票，分別發生在興安國小及港坪國小投票所，2人均遭選務人員當場發現並通報警方處理。
嘉義市選舉委員會表示，第一起事件發生在第67投票所興安國小，有選民在投票過程中將選票攜出，遭選務人員發現後立即通報警方，警方隨即將當事人帶回製作筆錄，釐清攜出選票原因，依法處理。
另外一起事件發生在第117投票所港坪國小，有選民在投票過程中撕毀公投及市長選票，同樣遭現場選務人員發現，並通報警方到場處理。選委會指出，攜出選票違反選罷法面臨刑責，撕毀選票違反選罷法規定，面臨罰鍰處分，目前由警方製作筆錄，釐清事發經過及當事人動機。
選委會表示，兩起事件目前都由警方進一步調查，將依相關法令處理，也呼籲選民投票時務必遵守選務規定，依程序領票、圈選及投入票匭，切勿撕毀或擅自攜出選票，以免觸法。為確保投開票過程順利，市選委會派員前往各投票所巡視，掌握現場投票情形，後續將持續注意各投票所秩序及開票作業，確保選舉公平、公正進行。
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