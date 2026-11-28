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侯友宜今投票 盼選舉一切平安順利
2026年地方公職人員選舉今天投票，新北市長侯友宜今日一早先陪同國民黨新北市長候選人李四川前往板橋區海山國小投票，隨後再返回自己的戶籍地投票所板橋國小投票，侯友宜抵達板橋國小後，沿途與現場排隊等候的市民打招呼，並依序排隊領票及順利完成投票程序。
侯友宜表示，今天一早起床看到天氣非常好陽光普照，自己的心情也非常喜悅，一早就有許多市民朋友踴躍出門投票，雖投票隊伍排得很長，但大家都非常守秩序，展現民主素養，他也呼籲市民把握時間，在民主選舉過程中踴躍投下神聖的一票，也期盼選舉過程一切順利平安。
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