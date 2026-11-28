五合一地方公職人員選舉暨公民投票今登場，新竹縣長楊文科上午一早前往戶籍所在地「峨眉鄉富興社區活動中心」投開票所，履行公民權利投下神聖一票。楊文科抵達現場時神采奕奕，依序完成身分查驗、領取五合一地方公職人員選票與公投票，並向現場排隊候票的鄰里鄉親致意，展現極高親和力。

楊文科說，今天風和日麗，非常適合出門投票。看到鄉親踴躍投票，深感欣慰，感謝全縣選務工作人員、各投開票所監察員及執勤警察同仁的辛勞付出，讓整體投票過程圓滿順暢、秩序井然。祝福選務順利、圓滿落幕。

楊文科呼籲新竹縣民把握投票時間（上午8時至下午4時），攜帶國民身分證、印章與投票通知單，踴躍前往指定的投開票所投下手中的選票，攜手共創新竹縣的永續榮景。