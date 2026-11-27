九合一選舉今登場，中選會主委游盈隆昨表示，民眾不必過度擔憂，但若穿戴具明顯政黨或候選人標誌的服飾、競選小物進投票所，即使是其他選區候選人的競選物品，也恐遭檢舉。另今晨零時起，不得透過社群媒體或其他媒體為候選人競助選。

游盈隆昨提醒，今天凌晨零時起，不得透過ＬＩＮＥ、臉書等社群媒體競選助選，違者處十萬元以上、一百萬元以下罰鍰；政黨、候選人等特定身分違規者加重處罰。今仍可宣傳公投，但不得從事競助選活動。今投票時間為上午八時至下午四時，游盈隆提醒，民眾應提早出門，攜帶國民身分證、印章及投票通知單，不得攜帶手機或具攝影功能的器材進入投票所（已關閉電源的行動裝置不在此限），違者處三萬元以上、卅萬元以下罰鍰。

此外，攜出選舉票或公投票，將處一年以下有期徒刑、拘役或科一萬五千元以下罰金；故意撕毀選舉票或公投票，則處五千元以上、五萬元以下罰鍰。返鄉投票湧人潮 高鐵祭管制

記者孟嘉美、許維寧／台北報導

九合一大選今登場，昨下午陸續出現返鄉投票人潮，台灣高鐵超尖峰時段對號車次早早售罄，前天旅運量較同期成長約一成；昨天傍晚後高鐵站湧入不少人潮，高鐵啟動人潮管制，動線還算順暢。台灣青年民主協會與台灣學生聯合會、台大學生會等團體，日前展開民主返鄉列車募資。學生團體表示，本次最終募集約一二四萬元，近三千人參與募資，開出廿六條返鄉路線，可協助約一千名青年返鄉行使投票權。

高鐵公司發言人鄒衡蕪表示，不少人提前請假一天返鄉，前天旅運量較平時周四時段增加約兩萬人、達廿二萬人次。針對今天上半天可能湧現的第二波疏運高峰，台灣高鐵除加開全車自由座列車，也將視情況機動調度列車投入支援。台鐵今則加開兩列次西部幹線七堵至彰化間區間快車。