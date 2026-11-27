九合一選舉投票今天登場，藍綠選前之夜相互拚場。賴清德總統、前總統蔡英文「雙總統」都赴新北，賴總統盛讚洋流，呼籲大家投票完成最後一哩路；國民黨「三子」集結雙北、台中，台中市長盧秀燕喊出「沉默不是沒有聲音！用選票證明民主的偉大」；民眾黨主席黃國昌坐鎮竹北，強調「未來四年民眾黨不會讓大家失望」。

昨晚是九合一大選的選前之夜，藍綠白陣營卯足全力衝刺。藍營「三子」盧秀燕、立法院長韓國瑜、新北市長侯友宜昨在雙北、台中兩地跑，盧秀燕針對她拍的影片「沉默之聲」再次喊話指「沉默不是沒有聲音，不發言也不代表沒有意見」，並高喊「拒絕霸凌與出征！拒喝光電水！」呼籲選民用選票證明民主偉大。

韓國瑜火力全開，指今年台北市長選舉是骯髒的一場選舉，全台灣九十五％以上的媒體、網路都在攻擊蔣萬安一個人，「一條白人牙膏完全被打成黑人牙膏」，這不是民主，並在台中金句噴發指「把選票爆炸出去」，呼籲支持者投票。

掀起「洋流」的民進黨台北市長候選人沈伯洋，因封路爭議取消選前之夜，改辦「市民之夜」直播號召市民上線。賴總統昨跨區聲援沈伯洋，指受不公平的待遇，場所都被搶走。另外在新北助講時又提到「現場不僅有洋流，更是洋流慧聚」，呼籲選民投票完成最後一哩路。

藍綠都將雙北視為一級戰區，蔡英文在新北說，看到民進黨新北市長候選人蘇巧慧、沈伯洋這樣的新世代，就知道台灣的下一棒會比他們跑得更穩、走得更遠，成熟民主國家最重要是一棒接一棒，呼籲民眾用選票守護想要的生活。

民進黨新北市長候選人蘇巧慧昨晚在板橋舉行「新時代、新市長」造勢活動，支持者情緒沸騰。記者林伯東／攝影

國民黨主席鄭麗文昨南下至新竹縣和彰化縣衝刺，她說，今年司法介入選舉的程度相當深，不只新竹還包括彰化及宜蘭，呼籲選民出門投票。

黃國昌與民眾黨前主席柯文哲昨齊聚竹北，替民眾黨竹北市長候選人邱臣遠催票。黃國昌強調，民眾黨過去幾年已建立說到做到的形象，與其他政黨合作時也秉持相同原則，懇請所有鄉親給民眾黨候選人一個機會。

九合一選舉與「廢除非核家園」公投將於今天上午八時開始投票，中選會主委游盈隆表示，中選會電腦計票系統相當有效率，希望國人對中選會有信心。

今天全國將選出一萬一○五一名地方公職人員、涉及八九○六個選區，包括直轄市長與市議員、縣市長與縣市議員、鄉鎮市長、鄉鎮市民代表、村里長等，選民總數為一九五七萬六○二八人。中選會表示，本次選舉全國設置三六八個選務作業中心及一萬八二四八個投開票所，較上屆增加五九九所，動員超過卅一萬名選務工作人員。