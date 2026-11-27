九合一選舉明登場，金門縣烏坵鄉投票專船因海象惡劣停開，旅外鄉民恐無法返鄉投票。中選會今表示，金門縣選委會事前已緊急應變，大坵、小坵兩處投開票所的選務人員及物資均已就位，明天將如期辦理投開票作業。

中選會表示，為便利選舉人返鄉投票，今年8月接獲金門縣選委會轉陳烏坵鄉公所來函後，即協調國防部並獲同意加開專船，由烏坵鄉公所公告訂於11月27日登船、28日投票後返航。

中選會今接獲國防部通知，專船安全耐受上限為浪高3公尺、陣風9級，但中央氣象署預報明天浪高將達4公尺、陣風10級，已逾越安全標準，國防部為維護乘客及官兵生命安全，決定停開專船。中選會尊重並理解航行安全的必要性。

中選會指出，金門縣選委會事前已緊急應變，小坵村投開票所工作人員今中午已順利抵達，目前大坵、小坵兩處投開票所的場地、選舉票、選舉人名冊及工作人員均已準備完妥，明天將如期投開票，保障當地常住人口及在島選舉人的投票權益。

針對外界關注能否因專船停開改定投票日期？中選會表示，依選罷法第66條規定，須因天災或不可抗力致「個別投開票所不能投票或開票」，始得改定日期或場所。經確認烏坵鄉各投開票所均可正常運作，並不符合改期要件。

中選會指出，2006年烏坵鄉也曾因天候不佳、軍方運補船停航，影響近300名旅外鄉民無法返鄉投票，當時亦依規定如期辦理投開票。

此外，依選罷法第67條規定，公職人員選舉以候選人得票比較多數者為當選。本次烏坵鄉長選舉有3人登記參選，鄉民代表選舉應選3名、共有5人登記參選，候選人數均超過應選名額，不適用同法第70條最低得票門檻限制。

中選會表示，將與金門縣選委會持續密切掌握烏坵鄉氣象及選務動態，確保明天投開票作業安全、順利完成。