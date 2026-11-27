因應明天九合一選舉，高雄市警局員警比照往例，內外勤員警全員留守待命。不過，戶籍在高雄或鄰近縣市員警，仍可輪流回家投票，但是戶籍在中北部等較遠縣市，因交通往返耗時，將無法返鄉投票，員警不禁說「這是宿命」。

基層員警說，早年員警會因在其他縣市服務，有人會將戶籍遷到服務單位，投票沒問題，但畢竟憲法保障遷徙自由，沒再強迫遷移戶籍，如果在高雄服務，戶籍在鄰近的台南、屏東，都還有可能回去投票，住中北部的，因往返交通問題便只能與投票無緣。

高雄市警局高層表示，為維護投票日治安及交通秩序，高雄市警察局比照往例，內外勤員警全員留守待命，投入選舉安全維護工作，不過，戶籍設在高雄市或鄰近縣市的員警，仍可透過輪班或暫時另派員到投開票所代班的方式返家投票。

警方表示，選舉期間是警察勤務的重要時刻，從投票前的選舉安全維護，到投票日投開票所秩序維護、交通疏導及突發狀況處理，都需要警力投入，因此內外勤員警都必須留守待命，確保各項勤務順利進行。

基層員警，單趟交通就耗費不少時間，加上勤務無法長時間離開崗位，往往只能放棄返鄉投票，「這是警察的宿命」。