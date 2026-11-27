九合一選舉及全國性公投明天登場，有警眷反映，警方為維護選舉治安，要求大批員警留守，恐讓部分員警無法返回戶籍地投票。警政署今天澄清，並未統一要求各警察機關全面停休或員警一律留守，已要求各地妥適規劃勤務，透過內勤支援外勤、機動警力調度及分梯輪替等方式，兼顧選舉維安與員警投票權益。

據了解，選舉投票日各投開票所都須配置警衛人員，負責選票運送、投開票所安全及秩序維護，派出所也須保留必要警力因應突發狀況，部分員警因此擔心勤務安排過於緊湊，難以返回戶籍地投票。

北市警方表示，事前已調查員警戶籍及投票意願，規劃分梯輪流投票，原則上設籍台北市的員警可利用2小時、設籍新北市及基隆市者3小時外出投票，並須在下午3時前返回駐地，以因應下午4時投票結束後的開票維安勤務。

不過，部分基層員警反映，若戶籍地在中南部，短短2至3小時根本不夠往返，即使開放輪流投票，仍可能因交通距離而無法行使投票權，如何兼顧勤務與員警返鄉投票，成為實際執行上的難題。

警政署表示，選舉安全維護工作以確保治安平穩、投開票作業順利及保障民眾投票權益為目標，並未統一規定各警察機關在選舉期間全面停休。相關勤務及警力配置，由各地警察機關依轄區治安狀況、選舉活動規模、勤務需求及可運用警力等因素，因地制宜彈性調度。

警政署強調，已明令各警察機關於投開票日妥善規劃勤務，並主動協調選務機關辦理符合規定的員警工作地投票事宜；對於不符合工作地投票規定的員警，則應運用內勤支援外勤、機動警力調度及分梯輪替等方式，妥適安排投票時間，避免因選舉勤務影響同仁投票權益。