2026年九合一選舉及公投案明（28日）登場，雲林縣全縣設置638個投開票所，投入1萬527名選務人員，將選出縣長、縣議員及各鄉鎮市長等各級民代共686席。縣選委會預估，縣長、縣議員開票約下午5時30分完成，全部開票預計晚上9時左右完成。

雲林縣此次九合一選舉應選686席，包括縣長1席、縣議員45席、鄉鎮市長20席、鄉鎮市民代表228席及村里長392席。根據縣選委會公告，各項選舉人數分別為縣長55萬1747人、縣議員55萬1377人、鄉鎮市長55萬906人、鄉鎮市民代表55萬524人、村里長54萬9959人，另第22案公投選舉人數為56萬3263人。

縣選委會表示，全縣20鄉鎮市共設638個投開票所，選務工作由1萬527名人員負責，投票時間從上午8時至下午4時。提醒民眾出門前再次確認證件是否備齊，投票時也應遵守相關規定，避免因一時疏忽影響投票權益。

選委會特別提醒，投票所內不得攜帶手機，只要手機在投票所內響起，即可能觸法，依法可處3萬元以上、30萬元以下罰鍰，歷次選舉約有10人違規，遭裁罰3萬元，呼籲民眾投票前先將手機留在投票所外。

至於開票作業，縣選委會規畫分3階段進行，第一階段由縣長、縣議員選舉同時唱票，第二階段進行鄉鎮市長及鄉鎮市民代表選舉，第三階段則為村里長選舉及公投案。預估縣長、縣議員選舉約下午5時30分完成開票，全部開票作業預計晚間9時左右結束。