2026九合一選舉將於明（28）日登場，投票日依法不得從事競選或助選活動。律師林智群近日在臉書提醒，民眾投票前應取下競選飄帶，甚至建議避免穿著運動品牌PUMA的服飾，以免引發爭執。不少網友疑惑，若平時就有穿著該品牌衣物、鞋子的習慣，是否也會受到限制？

由於民進黨台北市長候選人沈伯洋的暱稱為「Puma」，同名運動品牌的服飾也成為部分支持者討論的話題。林智群在臉書發文表示，雖然民眾穿著PUMA運動服前往投票，警方也很難直接認定是政治宣傳服飾，但他仍建議避免穿著，並表示「我們要的是票票入匭，而不是在那裡跟警察或其他民眾吵架」。

貼文曝光後，不少網友對建議的適用範圍提出疑問，紛紛留言「那台北市以外的地方穿Puma圖樣衣服可以嗎？」、「我的慢跑鞋都是彪馬這品牌的怎麼辦」、「那PUMA鞋子？」也有人反諷，若其他候選人也以運動品牌名稱作為暱稱，難道相關服飾都不能穿？另有網友認為，不論個人政治立場為何，投票時都應避免影響其他選民。

事實上，依《公職人員選舉罷免法》第56條第2款規定，政黨及任何人不得於投票日從事競選或助選活動。中選會法政處長蔡金誥曾說明，相關行為是否涉及違規，須依一般社會通念，綜合考量當事人的客觀行為、主觀意圖、時間、地點，以及是否響應特定人士號召等因素判斷，不能一概而論。即使是其他選舉區候選人的競選服飾或物品，也不得穿戴進入投票所。

此外，依選罷法第65條規定，民眾穿戴競選物品進入投票所，經制止仍不配合者，將被要求退出，已領取的選票也會被收回；若拒絕退出，則可能涉及刑事責任。不過，法規並未明文禁止民眾穿著特定運動品牌服飾，林智群所提避免穿著PUMA衣物，屬於降低現場爭議的個人建議，並非選舉主管機關公告的品牌禁穿規定。