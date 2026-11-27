民眾黨主席黃國昌昨天發出給黨員信表示，民眾黨今年提名一群年輕優秀候選人，願意站出來為家鄉服務，呼籲在投票前打電話或傳訊息給家人朋友，把票投給在地方打拚的民眾黨候選人。

黃國昌在信中表示，上周六在台北市府前的決勝之夜，他看見許多熟悉面孔，也想起這段時間大家是怎麼一路走過來，有人下班後揹著燈箱上街、發面紙、騎腳踏車宣傳，有人留下周末，陪候選人走市場，這一路真的不容易。

黃國昌說，民眾黨4年前第1次參加全國性地方選舉，就算席次有限，但民眾黨的議員們從一件件陳情做起，包括孩子上學的路能不能更安全、年輕家庭找不找得到托育，把這些事情接下來、追進度、找解方，這也是民眾黨年初提出共同政見時說的「把民眾的事，當成自己的事」。

黃國昌表示，民眾黨今年提名一群年輕優秀候選人，願意站出來為家鄉服務，希望讓這些認真做事的人，有機會走進地方政府和議會，鄉親有事找上門，有人願意把話聽完，「藍綠之外，民眾之間」這就是民眾黨想在地方做的事。

黃國昌呼籲，在投票前打電話或傳訊息給家人朋友，提醒他們周六出門投票，若選區有民眾黨提名的候選人，也請把這一票投給在地方打拚的候選人，「11月28日，我們一起出門投票」。