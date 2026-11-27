九合一大選明天登場，有北市警眷反映今年警方仍採大規模留守，憂心不少員警無法行使投票權。對此，北市警方表示，事前均已調查投票意願，並規劃分梯輪流、派員頂替的「分流機制」，原則上設籍台北市給2小時、新北市及基隆市3小時外出投票，所有人員須在下午3時前返回駐地待命，以因應下午4時開票後的維安勤務。

據了解，選舉當天各投開票所均配置一名警衛人員，從清晨5時30分就得赴區公所護送選票至投開票所，一路執勤到下午4時投票結束、完成開票後，再將選票護送回區公所，直至市警局確認「選務平穩無虞」才解除待命。

此外，派出所內也需維持機動待命警力，因此各分局督察組事前都會調查員警戶籍地與投票需求。

一名派出所基層員警表示，調查當下有告知要回家投票，這套模式行之有年，加上他自己，派出所內就有近10人提出投票需求，基本上沒太大問題。

另名派出所長指出，雖然有開放2至3小時投票，但若戶籍在中南部的同仁就無法投票了，「一來一往可能就超過時間」，他說因勤務關係「派出所要自己顧自己的投開票所」，光是他的派出所轄內就有15個投開票所，至少需要15人站崗，而台北市是首都、是一級戰區，選務維安被要求滴水不漏，大家確實被要求停休。

警方說明，為兼顧同仁投票權益與治安維護，各單位採兩梯次以上輪流前往投票，並同步安排警力支援接替，確保勤務運作不中斷；待整體選舉維安勤務順利結束後，也會針對外勤執勤及承辦人員從優給予敘獎。