選戰最後倒數，民進黨台北市長候選人沈伯洋昨與前總統蔡英文合體直播，蔡說「我們想要的那個理想的世界，或許不是我們這一代可以完全看到，但是只要有人開始做，就會開始有改變」。網紅陳沂也在臉書問蔡前總統「妳想要的那個理想世界，究竟是什麼樣的世界？」

蔡英文跟沈伯洋昨天直播，蔡說「我們想要的那個理想的世界，或許不是我們這一代可以完全看到，但是只要有人開始做，就會開始有改變。即使我們走不到終點，也會有更多的人沿著我們走過的路繼續往前走。總有一天我相信我們會到達那個地方的。」

陳沂也在臉書問前總統蔡英文，妳想要的那個理想世界，究竟是什麼樣的世界？陳也五問蔡，你想要的那個理想世界，是推動「非核家園」，卻面臨供電穩定疑慮，還衍生光電板與風力發電環境爭議的那個世界嗎？是嘴上說著勞工是心裡最軟的那塊，卻通過「一例一休」，拿走勞工七天假的那個世界嗎？

陳問，還是疫情期間，「疫苗」採購搞意識形態，人民焦急等待疫苗的那個世界嗎？是從反對瘦肉精美豬，到執政後開放「萊豬進口」，讓人民質疑食安標準的那個世界嗎？是高喊民主自由，卻讓持不同意見的人擔心遭到「網路出征」的那個世界嗎？

「請妳告訴我，究竟是哪個世界？」陳沂說，如果理想需要一代又一代的人沿著同一條路繼續往前走，那麼，當初堅持的「非核家園」，為什麼如今又開始討論重啟核電？可以理解理想不一定能在一個世代完成。但執政八年的政策成果，難道不應該在這個世代接受檢驗嗎？