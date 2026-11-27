九合一選舉合併公投案明日投開票，國民黨今舉行核能公投案記者會，「核能流言終結者」創辦人黃士修表示，民進黨近日在網路上發動系統性的網軍造謠，針對這次公投理由書中「全面授權立法院」，扭曲成是藍白無限擴權，聲稱若不同意藍白擴權就要投不同意，但實際並無擴權問題。

黃士修解釋，公投理由書實際寫的是「全面授權立法院督促相關行政機關，落實核能推動政策與完備相關法制」，立法監督行政是基本常識，人民授權給立委去監督行政機關，以落實政策、完善法制，如此造謠形同文盲。

黃士修強調，今年公投的辯論辦了5場，沒有任何一場的反方代表認為這一句話有問題。民進黨不敢正面對決核能，想要拉回去年大罷免仇恨藍白的氛圍，竟然在選前最後關頭發動這樣的扭曲謠言，也呼籲大家共同澄清，不要讓這些假訊息誤導。

清華大學工程與科學系退休教授李敏在記者會上宣讀今年的公投主文「你是否支持政府使用「核電」振興經濟，以廢除「非核家園」的能源政策？」他強調，這段文字寫得明明白白，如果贊成核能就投同意，公投投的是政策，政策的依據是科學，無論藍綠，為了國家的未來，都請支持核能，在公投案投同意。

李敏表示，在過去這段時間，大家對於核能的優劣有許多陳述，過去有三次核能公投，核能的好壞大家已談的非常透徹，大家可以把相關的資訊彼此告知，11月28日一定要記得領公投票，然後蓋同意。

國民黨發言人、立委牛煦庭表示，這次在中選會的魔掌下，倖存的只剩下核電公投，意義重大，呼籲選民切莫遺漏公投票，1128核能公投投同意，人人有責，徹底終結非核家園錯誤能源政策。

牛煦庭說，現在民進黨完全找不到任何空間來面對這次公投，只能逃避面對公民真實的意志。民進黨立院黨團幹事長莊瑞雄也講「民進黨開放沒有關係」，大家可以快快樂樂，積極投下這張公投票。

牛煦庭指出，至於特定的人士要玩文字遊戲做文章，督促政府推動政策本來就是立法院的工作，如果這是立法院擴權，請問立法院要幹什麼？這些人不要自己不瞭解中華民國憲法，就自創「萊爾法典」，自己建構一套政治幻想世界，大可不必。