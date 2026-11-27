九合一選舉明投開票，國民黨發言人呂家愷今舉行記者會，嚴正呼籲檢調人員一定要嚴守行政中立，希望看到最後是用選票來選出人民要的縣市長、鄉鎮長及民意代表，而不是看到檢調透過搜索票來干預的選舉。

呂家愷表示，國民黨新竹縣長候選人徐欣瑩團隊中20幾歲李姓助理被大規模搜索，多台競辦的電腦被帶走，電腦中有許多競選的文宣與影片，許多選民擔心這是不是意圖去影響新竹選舉？另也要質疑前一天出現相關檢舉，檢警隔天就抓人？目前徐欣瑩即使被送醫，仍在醫院裡面絕食，以行動抗議司法不公，再次呼籲檢調人員，難道不是選舉越接近投票，更應該重視比例原則嗎？

此外，呂家愷指出，新北市前議員蔡明堂兒子蔡政呈在選舉，日前也被大規模搜索並查扣現金，結果是無保請回，媒體卻鋪天蓋地的揣測，這是不是也是故意放消息要影響新北市議員選舉？

呂家愷強調，兩個月前民眾黨按鈴申告民進黨新北市長候選人蘇巧慧的曠世智能案，到現在無消無息，新北市長候選人李四川團隊指出，蘇巧慧團隊針對蘇巧純是不是公司負責人，前後總共說謊了10次，公司法第8條寫得清清楚楚，董事就是負責人之一，監察院、檢調、法務部都沒有任何動作，可以拖兩個月都不辦，期待相關單位能拿出對國民黨辦案的效率，儘快說明。

呂家愷呼籲國人，在選前最後一天提高警覺，嚴防各種網路造謠手段干預選舉，也呼籲檢調人員一定要行政中立，不要讓搜索票干預選票。選前來不及檢討的，選後希望法務部應該給人民一個交代。