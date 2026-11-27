九合一選舉明投開票，中選會主委游盈隆今透露，4年前九合一選舉晚間8時30分計票完成率已達93.6%、9時30分更達99.12%，但等到最後一個投票所資料送進來，已是晚間11時30分過後。他強調，中選會電腦計票系統相當有效率，希望國人對中選會有信心。

中選會今舉行「向人民報告」記者會，游盈隆表示，本次九合一選舉將選出1萬1051名地方公職人員，涉及8906個選區、8906種選票；全國設置368個選務作業中心及1萬8248個投開票所，較上屆增加599所，動員逾31萬名選務工作人員。

對於外界關心開票要到幾點。游盈隆表示，以4年前計票作業情況為例，晚間7時30分已完成近7成投票所計票，8時30分半達93.6%、9時達97.57%，9時30分已達99.12%。過去中選會堅持等到最後一個投票所資料送進來才算完成，因此上次計票作業直到晚間11時30分後才結束。

游盈隆說，台灣選舉在某方面獨步全球，將傳統與現代科技做了相當好的結合，至今仍維持使用紙本選票、本人親自到投票所投票、當場開票計票及公開唱票等傳統，也因此讓社會高度信任選舉結果。

為讓國人迅速掌握候選人得票及公投結果，中選會明將設置中央選情中心，彙整全國368個選務作業中心計票結果，並在中選會網站全程同步實況播出。中華電信也建置中、英文版計票資訊查詢網站，中選會官網將於明天上午11時切換至該網站。

行政院昨要求中選會留意資安問題，有媒體詢問近期選務系統是否遭受攻擊。游盈隆表示，據了解目前並未收到這方面的訊息或攻擊。中選會綜合規畫處表示，中選會與資安署已成立資安應變小組，中華電信每日針對中選會網站及電腦計票系統進行資安監控，近期並未接獲相關攻擊案例。

中華電信表示，本次共建置822路計票專用電路，包含主要及備援電路，並在北、中、南區域網管中心及中央選情中心設立4大指揮中心，在22個縣市選委會及368個選務作業中心，每處派駐1至2名技術人員，全案動員約1000人。

中華電信指出，各投開票所將投開票報告表送至選務作業中心，採「一張投開票報告表兩次登打」方式，送至中央計票中心核對無誤後寫入資料庫，再提供各縣市選委會及計票資訊查詢網站。計票系統採封閉式網路並設有備援，全面監控資安、網路及相關設備，各項系統及應變作業測試均已通過。

至於開票監票機制，中選會法政處表示，每個投票所至少有2名監察員，由政黨及候選人推薦，開票過程也開放民眾觀看及拍攝，但不得干擾開票作業。