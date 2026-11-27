明為九合一選舉投開票日，國民黨立院黨團今舉行「1128票票入軌投出幸福，全民監票守護民主」記者會，呼籲支持者「支持國民黨就是支持普發現金兩萬元」，並投下廢除非核家園公投同意票，黨團書記長許宇甄喊話若民進黨敗選，行政院長卓榮泰應依過去三屆地方選舉慣例請辭。

許宇甄表示，支持者有三個一定要出來投票的理由。第一，「用選票守護民生經濟，力挺還稅於民普發兩萬」，支持國民黨就是支持普發現金兩萬元；第二，「用選票拒絕光電水庫，守護我們的飲水安全與生態環境」，支持國民黨的縣市長候選人；第三，「用選票打破司法介選，讓認真做事的人能順利當選」。

許宇甄指出，昨天卓榮泰示警未來可能會發動資安攻擊，陸委會副主委梁文傑說中共每日攻擊資安次數是258萬次。很多民眾擔憂，是否又是奧步，會不會有可能作票，還是有其他方式干預選舉？如果民進黨的候選人敗選，到時就說中選會的計票系統被資安攻擊，所以無法計票，可以上下其手嗎？號召百萬監票大軍，全民都是監票員。

許宇甄也喊話卓榮泰，過去三屆「敗選等於閣揆下台」已成鐵律，地方選舉結果已經直接連動中央行政權的正當性，若民進黨敗選，請卓揆不要戀棧權位，立即請辭負政治責任。她最後強調，「票要投出來，人要留下來，票票要入匭，勝利拿回來。」

卓榮泰不執行軍人加薪及不副署提高警消退休金、提高老農津貼及65歲以上長者健保費由國家支應、財劃法等相關修正案。對此，國民黨團首席副書記長洪孟楷說，號召因為卓榮泰十次不副署而權益受到影響的所有族群，包括軍公教及眷屬、農民、65歲以上的長者及三明治世代的年輕好朋友，及希望地方有充足財源者，明天勇敢站出來，用選票說不。

洪孟楷說，去年政府超徵稅收5千億，還稅於民每人普發現金1萬元，說是全民經濟共享紅利，顯然是大罷免失利後，政院不得不轉彎，符合全民共同的期待。明天勇敢站出來，用手中的選票守護每人普發現金兩萬元。

洪孟楷表示，12月5日是行政院要決定副不副署普發現金兩萬元的最終日，用選票告訴行政院，不要再違法亂紀、第11次不副署，人民的錢應還給人民。如果行政院用不副署權當成否決權，人民也有資格說不。

洪孟楷表示，明另有公投案，一定要領公投票，「廢除非核家園」公投請蓋「同意」。奧步出現，網上用似是而非的講法稱「即便你挺核能，這次要投不同意」，大家不要被混淆，明天公投案請投同意。

國民黨團副書記長王鴻薇說，不要以為支持的候選人一定會當選，少一票都非常危險，邀請各地好朋友，參加各縣市選前之夜的活動。