2026九合一選舉明天投票，民進黨發言人李坤城今天表示，投票不只是決定哪位候選人勝出，更是選擇自己想要的生活，每張選票都承載著對家鄉的期待，而民主的意義，正是讓人民親自決定未來。

李坤城呼籲，無論是在外打拚、準備返鄉的遊子，或仍在猶豫是否投票的選民，都不要輕忽手中一票的力量，將對家鄉的關心化為行動，為自己期待的生活投下一票。

李坤城指出，今年是總統直選30周年，台灣人民今天能夠透過選票當家作主，是無數民主前輩付出自由、甚至生命的代價，逐步爭取而來的成果。民主不只是一項制度，更需要每位公民的參與，地方選舉也不只是選出首長與民意代表，更關係交通、育兒、長照及青年發展等日常生活，也關係著家人與下一代的未來。

李坤城說，選前最後階段，面對來源不明的爆料、圖片、影音及群組訊息，應先確認來源、多方查證，不輕易轉傳，避免讓不實訊息影響選舉。關心家鄉，就更應回到候選人的政策、能力與表現作判斷，不讓煽動情緒的言論或未經證實的指控，取代對地方未來的討論，守住選民自主決定的權利。

李坤城表示，選戰最後關頭不能鬆懈，支持不只停留在加油，更要化為實際選票，請支持者把握今天，全力催票、固票、拉票，為民進黨提名的候選人爭取每一份支持，明天務必走進投票所，不因看好選情而少投一票，也不因一時的聲勢而放棄投票，讓新世代扛起新時代，也讓真正有能力、願意做事的人才，帶領家鄉繼續向前。