九合一選舉明天登場，網路流傳圖卡指投票日佩戴候選人競選小物走在路上也會違法。中選會主委游盈隆今表示，民眾不必過度擔憂，條文目的是為維護投票所內投票程序；但若穿戴具明顯政黨或候選人標誌的服飾、競選小物進投票所，即使是其他選區候選人的競選物品，也恐遭檢舉。

中選會今舉行「向人民報告」記者會，有媒體詢問，若新北市民佩戴台北市長候選人的競選小物進投票所，是否也適用相關規定？中選會法政處表示，條文目的是維護投票所內投票程序，因此不會有是否為同一選舉區的區別，即使是不同選舉區，穿戴政黨、候選人相關服飾或物品，也會有觸犯規定情形。

至於投票日佩戴競選小物上街是否違法，中選會表示，認定是否涉及競助選行為，須視個案是否足以使民眾產生支持特定候選人的聯想，並就行為人的主觀意圖、客觀行為、時間、地點及是否響應特定人士號召等綜合判斷，不能一概而論。

另針對民眾黨宣布今晚將在政黨頻道直播至午夜12時。游盈隆表示，公開競選或助選活動至今晚10時結束，網路上包括LINE、Facebook等則至明天凌晨零時，也包括政黨在內。

游盈隆也提9點投票提醒，明凌晨零時起，不得透過LINE、Facebook等社群媒體或其他媒體為任何候選人從事競選或助選活動，違者處10萬元以上、100萬元以下罰鍰，政黨、候選人等特定身分違規者，則加重處20萬元以上、200萬元以下罰鍰，經制止不聽者，按次處罰。

游盈隆表示，明仍可宣傳公投，但不得從事競選或助選活動，候選人不能藉由宣傳公投達到實質競助選目的，公投宣傳也不得夾帶候選人姓名、政黨名稱、標語、旗幟、看板、號次等相關影像、聲音及文字。

游盈隆提醒，明天投票時間為上午8時至下午4時，年滿18歲國民有公民投票權，年滿20歲國民有選舉權及公民投票權，請民眾提早出門投票，並記得攜帶國民身分證、印章及投票通知單。

游盈隆指出，除執行公務外，不得攜帶手機或具有攝影功能的器材進入投票所，但已關閉電源的行動裝置不在此限，違者處3萬元以上、30萬元以下罰鍰。

此外，攜出選舉票或公投票，將處1年以下有期徒刑、拘役或科1萬5000元以下罰金；故意撕毀選舉票或公投票，則處5000元以上、5萬元以下罰鍰。

針對原住民投票權益，游盈隆表示，今年在6個直轄市原住民投票所實施3項改善措施，包括名冊單獨編造、設置專屬領票處及安排專人引導；另因應選罷法修正，針對一村里內僅有1名原住民選舉人的情形，實施分赴兩投票所投票，保障投票秘密，提醒原住民選舉人留意投票通知單所載選舉種類及投票所地點。