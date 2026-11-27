明為九合一選舉投開票日，國民黨立院黨團書記長許宇甄今號召支持者，在下午4時後前往所在地的投開票所監票，盼每個投開票所有至少10位支持者監看，且要拍照存證，確保選舉結果正確，沒有作票的機會。

九合一選舉明日登場，選戰進入最後倒數，面對緊繃選情，許多藍營支持者對結果高度關注且深感焦慮。為確保開票過程公開透明、杜絕任何舞弊空間，國民黨團今號召全台支持者在明日下午4時投票結束後，就近前往各投開票所參與監票，盼能集結眾人力量緊盯計票並拍照存證，一路堅持到最後一刻，共同守護得來不易的選舉結果。

許宇甄說，號召所有支持者，在下午4時之後，前往所在地的投開票所參與監票。全國有1萬8千多個投開票所，希望每一個投開票所，至少有10位支持者能夠到場，監看整個開票過程。

許宇甄強調，拜託大家一定要記得，將最後的開票結果拍照存證。如果在過程中，對於中選會公布的票數有任何疑問，可以立即提供給各縣市選委會，計票核對。重點是大家一定要堅持到最後，直到整個開票程序結束，才能確保選舉結果正確，不會遭到操弄，沒有作票的機會。