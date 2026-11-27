九合一選舉明天投票，數位素養實驗室（FactLink）提出公民監票3項提醒，包括查證監票工具開發者身分、分享監票影像應附完整事件脈絡，以及電視報票與AI計票數字不等於實際開票結果，避免善意拍攝的影像遭有心人士挪用為破壞民主信任的工具。

數位素養實驗室指出，投開票之夜正是台灣民主社會情緒波動最劇烈、也最脆弱的時刻，作票陰謀論往往趁虛而入。自2020年以來，團隊在多場國內外大選第一線觀察到，作票謠言攻擊的對象不只是單一政黨，而是公眾對整體選舉制度的信賴，進而撕裂社會。

為防止監票美意變質，數位素養實驗室提出3項具體建議。

首先，使用監票網站或App前，先查證「開發者團隊」身分。參與監票倡議前，應確認蒐集影像的平台背後發起團隊是否可信，建議民眾檢視網站開發者介紹，或利用whois工具查詢網址註冊資訊；若網站僅提供單薄的電子郵件聯絡資訊、社群帳號為新設立，或註冊時間極近且刻意隱藏資訊，便存在資安及影像遭濫用的高度風險，民眾切勿貿然上傳影像。

數位素養實驗室呼籲，開發監票工具的志工團隊應適度揭露可受公評的身分與資料保存機制，「監票需要透明，監票工具也不例外」。

其次，分享監票影像時，務必附上完整事件脈絡。回顧2024年大選，部分民眾拍下開票過程中的行政疏失並上傳網路，卻因缺乏文字說明，遭有心人士惡意剪輯、加上誤導性字幕，將單純的選務瑕疵扭曲為「作票鐵證」。

數位素養實驗室提醒，民眾在社群平台分享監票影片時，應盡可能清楚交代拍攝時間、地點、事件經過，以及現場選務人員後續如何處理與更正，並妥善保留原始完整影像，避免片段畫面遭斷章取義。

第三，電視報票與「AI計票」數字，不等於實際開票結果。開票之夜常出現電視台誤植票數的狀況，這屬於媒體編輯與報票流程的疏失，不應直接與選務機關「作票」劃上等號。

針對今年民間推出的「AI語音辨識計票工具」，數位素養實驗室指出，九合一大選涉及多種公職選舉，投開票所現場往往同時有多組唱票聲、環境噪音與交談聲干擾；在AI工具的準確度尚未經過實際開票情境充分驗證前，民眾仍應以「人工觀察與紀錄」為主，切勿僅憑AI統計與官方結果的落差，便直接質疑選務舞弊。

數位素養實驗室強調，無論支持的候選人勝選或落敗，公民能夠公開討論、投下神聖一票並親自參與監票，都是台灣社會共同珍惜的民主成果。在開票結果揭曉的關鍵時刻，唯有謹慎處理手上的監票影像、不隨意轉傳未經查證的訊息，才能真正守住得來不易的民主信任。