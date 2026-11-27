明為九合一選舉投票日，國民黨文傳會主委陳以信今日呼籲，選前最後一天，選民務必提高警覺，慎防突發爆料、不實黑函、AI深偽影音及網路反串等選舉奧步，更應警惕司法手段遭到政治利用的風險，要求檢調人員嚴守司法中立、謹慎行使公權力，切勿淪為政治打手。選舉靠選票，不是靠搜索票，一旦司法淪為選舉工具，將對台灣民主造成莫大且難以挽回的傷害。

陳以信指出，新竹縣長候選人徐欣瑩競選團隊在選前8天遭檢警大動作搜索，1名20多歲的李姓助理遭帶走偵訊，競選團隊多台電腦也遭扣押。李姓助理否認製造及散布不雅影片，並指控檢警扣押與案情無關的選務設備、在沒有律師陪同的情況下製作筆錄，甚至質疑偵查消息遭到外洩。

陳以信表示，徐欣瑩原本應在選戰最後關頭全力爭取選民支持，卻因競辦遭搜索而展開絕食抗議，甚至因身體不適緊急送醫，黨主席鄭麗文兩度親赴現場聲援，甚至還代替候選人掃街拜票。檢方究竟有何急迫理由，非得在選前最後關頭扣押競選設備？候選人失去的競選時間，又有誰能負責？

陳以信指出，新北蔡明堂案同樣引發重大疑問。檢方在選前3天大規模搜索，公布查扣逾2700萬元現金，聲請羈押卻遭法院駁回，蔡明堂無保請回。檢方大動作搜索及聲押的必要性究竟何在？查扣現金與涉嫌賄選的具體關聯為何？為何選舉愈接近比例原則就愈不重要？

陳以信進一步質疑，民眾黨針對新北市長候選人蘇巧慧的曠世智能爭議按鈴告發已逾兩個月，至今外界仍未見明確偵辦結果；徐欣瑩競辦小編涉及網路貼文的案件，檢警卻在一日之內就採取搜索、扣押及偵訊等手段。兩案偵辦速度及強制處分標準為何天差地別？法務部應該立即向社會說明。

陳以信強調，司法有權依法偵辦，但絕不能迴避社會對程序正義的檢驗。選後可以澄清案情，卻不能讓選舉重新來過；選後可以還原真相，卻不能歸還候選人失去的競選時間。

陳以信呼籲，行政院長卓榮泰既然宣示要舉辦公平選舉，就應確保行政中立與司法獨立。選民面對今日任何突發消息，務必保持冷靜、充分查證，不輕信、不轉傳未經證實的訊息。司法應該守護民主，而不是成為選舉奧步的工具。