瑞士媒體新蘇黎世報（NZZ）評論台灣九合一地方選舉，表面上爭論的是種樹、青年政策、城市發展及機場改建等民生議題，深層卻仍然牽涉台灣最難迴避的政治問題：如何面對中國，以及如何維護民主制度與生活方式。

全文以台灣的選舉文化向來熱鬧而色彩繽紛開頭，候選人肖像掛滿街頭巷尾，公車、貨車、摩托車穿梭宣傳，週末造勢活動動輒數萬人參加，甚至連選民倒垃圾時，候選人也把握機會親自拜票。這種充滿活力的民主景象，有別於瑞士的選舉方式，正是台灣政治生活的日常。

瑞媒表示，台灣政治長期由藍綠兩大陣營主導。國民黨在北部具有深厚的地方組織網路，這套深入村里、企業及地方團體的組織結構，部分源自威權統治時期，至今仍是地方選舉的重要動員力量。相較之下，民進黨傳統上以南部為主要票倉，而其長年支持性別議題的立場也展現出進步的形象。

這次民進黨在台北推出學者沈伯洋參選，不再只以揭露中國滲透及警告北京威脅作為政治訴求，而是轉向具體分析市民需求，提出城市治理方案。加上個人魅力及親民形象，所掀起「洋流」使其支持熱度甚至延伸至全國各地。民眾自發印製競選海報，也反映出公民參與政治的熱情。

國民黨的地方組織雖仍具優勢，但年輕世代對傳統保守價值及威權歷史的距離感，使政黨傳承面臨挑戰。更重要的是，國民黨主席鄭麗文積極親近北京，甚至與習近平會面。部分國民黨人士認為，這種過度親中的姿態，使重視民主自由的年輕選民產生疏離，也因此鄭與候選人同台的照片極少。

瑞媒也提到，台灣社會的中國認同並非截然二分。部分民眾既認同自己的中國文化根源，也認同台灣人的身分，但這不代表他們支持與中華人民共和國統一。維持現狀、保有民主制度與自由生活，正是這種雙重認同所呈現的政治現實。

因此，這場地方選舉即使候選人談的是樹木、交通與城市建設，候選人所自帶的中國因素也顯現對台灣政治長期的影響。北京的政治影響力、台灣的國家認同，以及民主制度的未來，是選民無法迴避的基礎問題。