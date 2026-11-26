反核團體今公開要求民進黨政府在核能公投前表態，國民黨文傳會主委陳以信表示，國民黨與反核團體雖然核能立場不同，但要求政府明確表態的訴求完全一致。過去一個月，國民黨不斷追問政府是否仍然支持非核家園，如今連反核團體都站出來要求政府表態，總統賴清德為何至今仍不敢正面回答？行政院長卓榮泰為何不敢親自說清楚政策立場？

陳以信指出，去年民進黨政府才宣告達成非核家園，今年卻開始推動核二、核三重啟評估；行政院一方面接受核電重啟的可能性，另一方面又派經濟部次長擔任公投反方代表。經濟部在公投意見發表會上反覆強調公投沒有必要，卻始終未明確回答政府是否仍然支持非核家園，為何政府竟以程序問題取代政策回答？

陳以信抨擊，民進黨既想維持反核選民的支持，又不敢公開承擔核能政策轉向的政治責任，根本是首鼠兩端欺騙選民。他表示，能源政策攸關國家長遠發展，不能因為選舉考量而模糊立場，更不能讓選民在資訊不充分的情況下投票。

陳以信表示，距離公投只剩最後兩天，國民黨呼應今天反核團體要求政府表態的訴求，共同要求賴清德、卓榮泰在公投前親自向全民說清楚：民進黨政府到底還支不支持非核家園？未來究竟是否打算重啟核電？畢竟無論挺核或反核，人民都有權知道政府真正的政策立場，執政者不能迴避回答的責任。