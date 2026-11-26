年底地方進入最後倒數，為了因應各種突發狀況，民眾黨將在投開票當天成立「選務聯防小組」，整合黨務協調及法律專業，即時與地方黨部、候選人團隊保持密切聯繫，掌握全台各地選務狀況，維護投開票秩序及民眾行使民主權利的公平性。

民眾黨今天發布新聞稿表示，九合一選舉進入最後倒數，為了因應投開票當天各地可能發生的突發狀況，民眾黨秘書長周榆修、發言人張彤及律師賴苡安將在中央黨部建立「選務聯防小組」，整合黨務協調及法律專業，即時與地方黨部、候選人團隊保持密切聯繫，掌握全台各地選務狀況。

民眾黨說，近期多位黨籍候選人接連遭受涉及境外勢力的指控，相關司法偵辦及媒體報導的時機，引發社會對司法介選、選舉公平性等相關疑慮。

民眾黨說明，對於投票當日可能發生的突發事件、未經查證的指控及爭議訊息，均須提高警覺。尤其投票當日應變時間極為有限，任何突發狀況都可能造成難以補救的影響，因此中央黨部將提前部署，透過即時通報、資訊查證提供必要的協調與法律支援，並且適時對外說明，確保各地狀況都能夠在第一時間獲得妥善處理。

民眾黨表示，投開票當天的各項選務工作都應該依法進行，民眾黨中央黨部也將與各地方黨部維持密切聯繫，以審慎、即時、依法行政的態度處理各類狀況，共同維護投開票秩序及民眾行使民主權利的公平性。