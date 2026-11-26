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九合一選舉將至 卓揆促全面檢視選務工作 確保選舉順利
行政院長卓榮泰26日於行政院會表示，九合一選舉將於28日舉行，請中央選舉委員會及各縣市選舉委員會在投票前最後兩天，全面檢視選務工作及其相關因應措施。
卓榮泰指出，有關投票當日的投票秩序、地方治安、候選人人身安全等工作，請法務部及內政部務必加強整備，確保選舉順利完成。若因交通或天候因素影響選票運送等作業，請相關部會直接提供協助，務必克服困難，如有需協調溝通之處，也請本院張惇涵秘書長全力協助。
卓榮泰進一步表示，資安攻擊預期仍會持續發生，請數位發展部、中選會及各縣市選委會保持密切聯繫，採取必要處置。隨著科技進化，選舉過程也面臨不同挑戰，盼相關部會加強技術、人力等方面的合作，確保選舉公平、程序完備，深化我國民主政治。
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