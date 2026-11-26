年底地方進入最後倒數，為了因應各種突發狀況，民眾黨將在投開票當天成立「選務聯防小組」，整合黨務協調及法律專業，即時與地方黨部、候選人團隊保持密切聯繫，掌握全台各地選務狀況，維護投開票秩序及民眾行使民主權利的公平性。

2026-11-26 13:23