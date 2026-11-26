廢除非核家園公投將於28日投票。全國廢核行動平台今天上午舉辦記者會，呼籲核能公投要領票投不同意，以選票守護人民安全與非核家園。

全國性公民投票案第22案將於28日投票，公投主文為「你是否支持政府使用『核電』振興經濟，以廢除『非核家園』的能源政策？」全國廢核行動平台今天上午舉辦記者會，呼籲民眾領票投不同意。

綠色公民行動聯盟研究員林正原表示，面對AI與資料中心快速成長的用電需求，核電重啟與小型模組化反應爐（SMR）都無法立即提供解方，全球至今也尚未有SMR實現大規模量產並投入商業運轉的案例；再生能源無論在供電規模或建置時程上的貢獻，都將遠大於核能及SMR。

地球公民基金會專員林冠伶表示，核安、核廢與社會成本都必須攤開接受檢驗；公投無法取代核安審查、核廢處置及地方知情同意，不要讓「核電拚經濟」的口號，折價出賣台灣人對安全生活的共同期待。

台灣環境保護聯盟會長謝志誠表示，非核家園是台灣價值，台灣邁入非核家園已累計532天，電力備轉容量率始終維持在6%至10%，在這期間備轉容量率大於10%就有501天，顯現台灣供電充裕。

台灣蠻野心足生態協會專職律師蔡雅瀅回顧台灣過去曾發生多起重大核安事件，包括1985年核三廠「七七大火」、1993年核三廠輻射水外洩污染南灣沙灘、2001年差點釀成核災的「三一八全黑事件」，以及2009年設備鏽蝕穿孔引發火災。核二廠也曾陸續發現反應爐錨定螺栓斷裂、爐心側板裂紋持續成長等問題；強調安檢無法保證一定安全，好好除役才能遠離風險。

環境法律人協會常務理事張譽尹表示，協會與民間團體早在去年7月就提出共12章、106條的民間版「高放射性廢棄物選址暨處置條例」草案。民間做得到的事，政府沒有理由做不到。核廢料的代價，將由還不能投票、甚至還沒出生的下一代承擔。呼籲政府儘速提出選址草案，在核廢料找到去處之前，不要再製造更多核廢料。