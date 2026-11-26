今年九合一選舉將在周六登場，行政院長卓榮泰今天指示選務單位全面檢視相關因應作為，也務必確保當日投票秩序、候選人人身安全。他提到，政府預期資安攻擊會持續發生，請相關部會保持密切聯繫，做必要處置。

卓榮泰表示，後天就是九合一選舉，請中選會及地方選委會在最後兩天，全面檢視選務工作的因應，如果因交通或天候關係影響到選票運送等，請相關部會直接協助，無論如何一定要克服困難，有需要協調溝通的地方，請秘書長張惇涵全力協助。

卓榮泰指出，關於投票當日的投票秩序、地方治安、候選人的人身安全等工作，請法務部、內政部務必加緊整備，確保選舉順利完成。

卓榮泰說，關於資安攻擊預期會持續發生，請數位部、中選會、地方選委會保持密切聯繫，做必要的處置。面對科技的進化，選舉過程也面臨不同的挑戰，希望藉由相關部會在技術、人力等方面的合作，呈現一次最公平、最完整的選舉，深化我國民主政治。