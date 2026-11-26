地方公職人員選舉及全國性公民投票，後天28日上午8點至下午4點投票，苗栗縣選舉委員會提醒攜帶身分證、印章及投票通知單，至指定投票所，「領、領、投」順序，先領取各類選舉票，再領取公投票，進入投票所時，不得攜帶行動電話或具攝影功能器材（已關閉電源之行動裝置不在此限），違者處3萬元至30萬元罰鍰。

縣選舉委員會昨天、今天辦理選票點領作業，過程相當順利，代理主任委員陳斌山表示，舉票以不同顏色區別，其中縣長選舉票為淺黃色，鄉、鎮、市長選舉票為金黃色，區域縣議員選舉票為白色，山地原住民縣議員選舉票為淺綠色，，平地原住民縣議員選舉票為淺藍色，區域鄉、鎮、市民代表選舉票為淺粉紅色，平地原住民鄉、鎮、市民代表選舉票為淺橘色，村、里長選舉票及公投票則均為白色。

投票時間11月28日上午8時至下午4時，選舉人及公民投票權人應攜帶國民身分證、印章及投票通知單，前往指定投票所投票，投票順序為「領、領、投」，選舉人先領取各類選舉票，再領取公投票，圈選完成後，依選票種類及顏色投入相對應之票匭，即完成投票程序。

陳斌山表示，選舉人進入投票所時，不得攜帶行動電話或具攝影功能之器材（已關閉電源之行動裝置不在此限），違者將處3萬元至30萬元罰鍰，選舉人及投票權人領取選舉票及公投票後，不得將選票攜出投票所，違者可處1年以下徒刑、拘役或科1萬5000元以下罰金，此外，亦不得將選票以外之物投入票匭，或故意撕毀領得之選舉票或公投票，違者將5000元至5萬元罰鍰。

選委會總幹事巫志偉亦籲請各政黨、候選人及民眾，應遵守公職人員選舉罷免法及公民投票法相關規定，投票日不得從事競選、助選活動，也不得有干擾選務秩序、勸誘或妨害他人投票等行為。進入投票所時，不得穿戴或展示具有政黨、政治團體或候選人相關標誌、圖像、文字之物品或服飾，例如佩戴政黨或候選人標誌，或穿著印有候選人姓名、號次及競選口號的服飾。

另不得穿戴或攜帶具有公民投票案相關文字、符號或圖像之貼紙、服飾及其他物品進入投票所，違反規定者，應處以相應罰緩，經制止不聽者，並按次處罰，請民眾務必遵守相關規定，共同維護投票秩序及公正的選舉環境。