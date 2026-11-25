九合一大選進入最後階段，身兼民進黨主席的賴清德總統今天在民進黨中常會呼籲要衝高投票率，民進黨也將在28日當天民進黨會開設開票中心，以及緊急應變小組，並由民進黨秘書長徐國勇及總統府資政邱義仁擔任召集人，作為投票日當天任何緊急狀況應變處置。

賴清德表示，每一次的民主選舉，都需要人民的積極參與，選民手中的每一張選票，不只關係到家鄉與國家的未來，也關係到國人所期待的日常生活，人民積極參與選舉投票，正是推動台灣民主持續深化、更加穩固的重要力量。

賴清德呼籲，民眾要好好檢視不同候選人所提出的政見、願景與價值觀，再回頭看看候選人在這次選舉中的一言一行，仔細思考，究竟誰更符合自己對家鄉未來的期待，誰才是值得被託付城市治理責任的人選。