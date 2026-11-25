九合一大選進入最後階段，身兼民進黨主席的賴清德總統今天在民進黨中常會表示，呼籲大家28日踴躍走出家門投票，一起衝高投票率，用手中的選票，決定想要的生活方式，這不只關係到家鄉與國家的未來，也關係到國人所期待的日常生活，

「自己的未來，不能交給別人決定；自己期待的生活，更要靠自己的選票來實現。」

賴清德指出，民主選舉的真正意義，在於讓人民能夠定期檢視執政者的治理表現，並透過手中的選票，決定未來國家與地方發展的方向。今年是總統直選30周年，回顧台灣民主發展的歷程，今天人民能夠透過選票，實踐當家作主的權利，是過去無數的民主前輩以自由、甚至生命為代價，勇敢反抗威權體制，一步一步爭取而來的成果。

賴清德說，而灣也正是經過一次又一次的民主選舉，讓民主制度不斷深化，讓人民意志得以充分展現，也讓台灣在民主、自由與人權等普世價值的基礎上，持續穩健發展，向全世界展現台灣守護民主、珍惜自由的決心。

賴清德表示，良好的國家治理，需要有良好的地方治理，地方選舉不只是選出地方首長與民意代表，更是人民透過民主制度，決定自己生活環境與地方未來發展的重要機會，希望國人都能夠靜下心來思考一個問題，「我們為什麼要投票？」

賴清德指出，選舉離大家一點都不遠，它就存在於對這片土地的關心，以及對家人未來生活的期待之中。如果還沒有確定投票意向，或是還在考慮是否要出門投票的朋友，希望大家可以走出戶外，看一看自己生活的周遭，在心裡描繪一下，五年後、十年後期待家鄉變成什麼樣子？又希望為下一代留下什麼樣的生活環境？

賴清德說，接著好好檢視不同候選人所提出的政見、願景與價值觀，再回頭看看他們在這次選舉中的一言一行，仔細思考，究竟誰更符合自己對家鄉未來的期待，誰才是值得被託付城市治理責任的人選。希望大家不要輕忽自己手中這一張選票的重要性，人民積極參與選舉投票，正是推動台灣民主持續深化、更加穩固的重要力量。