九合一選舉及全國性公投第22案將於本周六登場，中選會今公布選舉人人數及公投投票權人人數，全國直轄市、縣市長選舉人人數為1957萬6028人，公投投票權人人數達2000萬3835人，其中18至19歲公投投票權人有40萬2980人。

中選會表示，經彙整各縣市公告結果，直轄市、縣市議員選舉人人數為1948萬6232人，鄉鎮市長及直轄市山地原住民區長選舉人人數為504萬3956人，鄉鎮市民代表及直轄市山地原住民區民代表選舉人人數為503萬8121人，村里長選舉人人數為1943萬9382人。

其中六都市長選舉人人數，以新北市343萬4625人最多，其次依序為台中市237萬6502人、高雄市230萬7917人、台北市203萬1431人、桃園市194萬3537人及台南市156萬8248人。非六都則以彰化縣101萬3875人最多，全國以連江縣1萬1679人最少。

從縣市長選舉人年齡分布來看，以40至49歲376萬8452人最多，其次為50至59歲352萬1032人、60至69歲336萬7346人；20至29歲則有252萬2991人，90歲以上有17萬2225人。

全國性公投第22案投票權人共2000萬3835人，其中男性974萬8398人、女性1025萬5437人；18至19歲投票權人有40萬2980人，其中男性21萬130人、女性19萬2850人。