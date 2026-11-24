今年地方公職人員選舉及全國性公民投票案，將於11月28日（周六）上8點至下午點舉行，新北市選舉委員會今說明相關規定，投開票採「領、領、投」，先領選舉票再領公投票，再圈投選舉票及公投票。選委會強調，投票當天從凌晨0點起，政黨及任何人不得從事競選、助選活動，包括避免配戴候選人相關競選小物，如象徵藍綠市長候選人的奶昔大哥帽或水獺媽媽娃娃，以免有助選意圖而觸法。

新北市選委會副總幹事黃堯章表示，經統計此次市長選舉人數共計343萬4625人，較111年增加11萬8108人，市議員選舉人數342萬7830人，較 111 年增加11萬 9618 人，地方公職人員選舉每4年1次，本次地方公職人員選舉，新北市首次具市長選舉權的公民人數至10月底有14萬4461人，而全國性公民投票案第22案投票權人數，新北市部分共計350萬9429人。

黃堯章說，這次共設置2728處投開票所，共計招募4萬7569位選務人員從事選務工作。投票當日，請選舉人攜帶「本人國民身分證、私章及投票通知單」，前往指定投開票所，領取選舉票及公投票，並一律使用選委會製備的圈選工具圈選，勿以「私章蓋選票」或「按指印」，以免造成無效票，也不得攜帶手機及其他攝影器材進入投開票所，以免觸法。

黃堯章指出，投票資格需在中華民國繼續居住6個月以上且年滿18歲者，新北每位選舉人可領取市長（淺黃色）、區域議員（白色）或山地原住民議員（淺綠色）或平地原住民議員（淺藍色），及里長（粉紅色）3 種選舉票，如設籍烏來區可再加領烏來區長（金黃色）及區民代表（淺橘色）2 種選舉票，共5種選舉票。

此外，各區公所將於11月25日前將選舉公報、公投公報及投票通知單送達選舉區內各家戶，民眾如未收到，可向戶籍所在地之戶所或公所查詢，另投票當日各戶所僅受理一般查詢事項，不受理國民身分證申請補（換）發及領取事宜。

選委會強調，投票當日從凌晨0點起，政黨及任何人，不得從事競選及助選活動，在通訊軟體或社群網站上傳訊息，或轉發助選圖文恐受罰10萬以上200萬以下罰款。另如投票當天攜帶競選小物如水獺媽媽娃娃或奶昔大哥帽有可能被視為替特定候選人助選，若有民眾檢舉將提送監察小組討論，並審查是否違反規定，提醒選舉人避免觸法。