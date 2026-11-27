2026年九合一地方公職人員選舉將於11月28日（周六）登場，選民除了要確認投票時間、地點及攜帶證件，也要留意投票日前後的相關規定。中央選舉委員會提醒，11月28日凌晨0時起，全面禁止競選、助選活動，不論是在街頭拉票、發送競選文宣，或透過LINE、Facebook等社群平台傳送助選訊息，都可能觸法。此外，投票所內也有多項行為限制，違規恐遭罰款，甚至面臨刑事責任。

一、11月28日凌晨0時起禁止拉票 LINE傳訊也不行

根據《公職人員選舉罷免法》第56條規定，政黨及任何人於投票日不得從事競選、助選活動。中選會指出，禁止範圍不限於實體活動，也包括利用手機簡訊、LINE等通訊軟體，或在Facebook、Instagram、Threads等網路平台發布、轉傳拉票訊息。

換句話說，投票日禁止的並非只有公開造勢或街頭拉票，透過私人LINE群組傳送具有競選、助選性質的拉票訊息，同樣可能違反規定，不能僅以私人聊天為由認定不受限制。此外，投票日當天也不得在街頭拉票、發送競選傳單、穿著候選人競選背心從事助選活動。

違反規定者，候選人、政黨及其受僱人、代理人或使用人，可處新台幣20萬元以上、200萬元以下罰鍰；其他違規者則可處10萬元以上、100萬元以下罰鍰，經制止仍不聽從者，還可能按次處罰。

二、飄帶、徽章、競選服飾別穿進投票所

中選會提醒，飄帶、徽章、競選服飾別穿進投票所。聯合報系資料照片

近年候選人競選小物五花八門，從口罩、衣服、徽章到飄帶都有。依《公職人員選舉罷免法》第65條規定，投票進行期間，民眾不得在投票所或開票所穿戴或標示政黨、政治團體或候選人的旗幟、徽章、物品及服飾，經制止仍不配合者，主任管理員應會同主任監察員要求退出。

若選民因上述情形遭要求退出，所持選票也會被收回，相關事實並會註記在選舉人名冊；若情節重大，也會專案函報選舉委員會。若遭要求退出仍拒不離開，依《公職人員選舉罷免法》第105條，可處2年以下有期徒刑、拘役或20萬元以下罰金。

三、手機、攝影器材不能帶進投票所

不少民眾習慣隨身攜帶手機，不過投票時也要特別注意。依《公職人員選舉罷免法》第65條第3項規定，除執行公務外，任何人不得攜帶行動電話或具攝影功能的器材進入投票所，但已關閉電源的行動裝置不在此限。

違反規定者，可處新台幣3萬元以上、30萬元以下罰鍰。民眾前往投票前，建議先將手機關機，避免因未注意規定而受罰。

四、偷拍他人選票內容恐坐牢5年

投票採秘密投票，選民不得利用攝影器材刺探其他選民圈選選票的內容。依《公職人員選舉罷免法》第65條第4項規定，任何人不得於投票所以攝影器材刺探選舉人圈選選舉票內容，違者依同法第106條相關規定，可處5年以下有期徒刑，併科新台幣50萬元以下罰金。

五、投票所內喧嚷、攜帶危險物品也不行

依《公職人員選舉罷免法》第65條規定，民眾不得在投票所或開票所內喧嚷，或干擾、勸誘他人投票及不投票，也不得攜帶武器或危險物品進入。若有上述行為，經制止仍不配合者，主任管理員應會同主任監察員要求退出。

此外，在投票所四周30公尺內喧嚷，或干擾、勸誘他人投票或不投票，經警衛人員制止仍繼續者，依照《公職人員選舉罷免法》第108條，可處1年以下有期徒刑、拘役或新台幣1萬5000元以下罰金。

六、不得亮票、撕毀選票或把選票帶出投票所

中廣董事長趙少康曾亮票給媒體拍攝，因違反《公職人員選舉罷免法》遭法官判拘役55日，緩刑2年，支付公庫5萬元。聯合報系資料照

投票採秘密投票原則，選民圈選選票後，不得將圈選內容出示他人，否則可能觸犯《公職人員選舉罷免法》第63條及第105條，可處2年以下有期徒刑、拘役或新台幣20萬元以下罰金。

此外，故意撕毀領得的選舉票，或將選票以外的物品投入票匭，依同法第110條規定，可處新台幣5000元以上、5萬元以下罰鍰；若將領得的選舉票攜出投票所，則依第108條規定，可處1年以下有期徒刑、拘役或新台幣1萬5000元以下罰金。

11月28日投票時間為上午8時至下午4時，選民前往投票前，應先確認投票通知單上的投票所資訊，並記得攜帶國民身分證、印章及投票通知單。若未攜帶印章，可改以簽名或按指印方式領票；即使未帶投票通知單，仍可持國民身分證前往投票，依現場工作人員指示完成投票。