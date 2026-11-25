2026年11月28日九合一地方選舉投票當天，除了投縣市長、議員、村里長及鄉鎮市民代表，還會多領1張公投票，全國性公民投票第22案，又稱核電公投或廢除非核家園公投，為近8年內第4次核電相關公投。

這也是2026年唯一成案的全國性公投，開票順序為先完成選舉票開票，再進行公投票開票。

聯合新聞網特別整理這次公投的題目、投票年齡、通過門檻、通過後的效果，以及正反雙方的說法，帶您一次掌握投票重點。

文章目錄 1.這次公投是投什麼？

2.公投要怎樣才算通過？有「雙重門檻」

3.公投通過後會發生什麼事？

4.公投通過，政府就會重啟核三嗎？

5.公投不通過，多久可以再提相同議題？

6. 公投幾歲可以投？與九合一選舉年齡一樣嗎？

7.公投要帶什麼？去哪裡投？

8.公投票投錯票匭的，還是有效嗎？

此次公投題目為第22案，由國民黨立法院黨團提出，「你是否支持政府使用核電振興經濟，以廢除非核家園的能源政策？」選項為同意和不同意。

非核家園是台灣長期的能源政策目標，主要是希望逐步停止核能發電，並發展天然氣、太陽能、地熱及水力等再生能源選項，以降低對核能的依賴。2002年制定的《環境基本法》第23條明定，政府應訂定計畫，逐步達成非核家園目標。

台灣過去核能相關公投包括2018年「以核養綠」、2021年「核四商轉」及2025年「核三重啟」。其中，2018年以核養綠公投通過。

公投題目：你是否支持政府使用「核電」振興經濟，以廢除「非核家園」的能源政策？ 投「同意」或「不同意」代表什麼？ 同意 我贊成用核電來拚經濟，也不要再堅持「非核家園」這個政策了。 不同意 我不贊成這樣做，不希望廢除「非核家園」政策。 提醒：題目裡的「廢除」是指廢除「非核家園」政策，所以投「同意」＝贊成廢除，別看反了。公投通過與否，不等於特定核電機組已取得運轉許可。 歷次核能公投結果對照 2018 第16案「以核養綠」 通過 同意 589.6萬 不同意 401.4萬 2021 第17案「重啟核四」 未通過 同意 380.5萬 不同意 426.2萬 2025 第21案「核三重啟」 未通過 同意 434.1萬 不同意 151.2萬 2026 第22案「廢除非核家園」 11/28 投票 門檻 500.1萬 虛線＝當屆同意票門檻（2018年未標示）；長條比例尺：滿格＝600萬票

2026年門檻依中選會公布投票權人2,000萬3,835人的4分之1計算。資料來源：中央選舉委員會

要多少票才算通過？兩個條件缺一不可 條件① 同意票 ＞ 不同意票 ＋ 條件② 投票權人 20,003,835 人 ÷ 4 同意票 ≥ 5,000,959 門檻看的是全體投票權人，不是實際投票人數；未投票或廢票不計入同意票，因此投票率偏低時，即使同意票占多數也可能不通過。

依據《公民投票法》第29條規定，公民投票案必須同時符合以下兩項條件才算通過，缺一不可：

【門檻一】同意票要比不同意票多

有效「同意票」必須多於「不同意票」。

【門檻二】同意票要達投票權人4分之1

中選會公告本次全國公投投票權人總數為2,000萬3,835人，有效「同意票」須達4分之1，也就是500萬959張以上。

【通過】兩個門檻都跨過

情境：520萬張同意票、450萬張不同意票。

結果：同意票多於不同意票，並超過500萬959張門檻，公投通過。

【不通過①】同意票夠多，但輸給不同意票

情境：520萬張同意票、540萬張不同意票。

結果：雖然跨過500萬959張門檻，但同意票少於不同意票，公投不通過。

【不通過②】同意票贏了，但票數不夠

情境：450萬張同意票、300萬張不同意票。

結果：雖然同意票多於不同意票，但沒達到500萬959張門檻，公投不通過。

【不通過③】兩個門檻都沒過

情境：2021年核四商轉公投開出380萬4,755張同意票、426萬2,451張不同意票。

結果：同意票少於不同意票，也未達當年495萬6,367張門檻，公投不通過。

公投通過與不通過情境對照 兩個門檻都要跨過才算通過，缺一不可（門檻：500萬959張同意票） 情境 同意票 不同意票 門檻一

同意＞不同意 門檻二

同意票達1/4 結果 兩個門檻都跨過 520萬 450萬 ✔ 符合 ✔ 符合 通過 同意票夠多，但輸給不同意票 520萬 540萬 ✘ 不符合 ✔ 符合 不通過 同意票贏了，但票數不夠 450萬 300萬 ✔ 符合 ✘ 不符合 不通過 兩個門檻都沒過

實例：2021年核四商轉公投* 380萬 426萬 ✘ 不符合 ✘ 不符合 不通過 門檻依投票權人2,000萬3,835人的4分之1計算。拒領公投票不影響門檻。

*2021年核四商轉公投：同意380萬4,755票、不同意426萬2,451票，當年門檻為495萬6,367票。

資料來源：《公民投票法》第29條、中央選舉委員會。

【提醒】拒領公投票不會讓門檻變高

門檻是依「投票權人總數」計算，不是依當天實際投票人數，所以拒領公投票不會改變門檻。只要同意票未達4分之1，或不同意票多於同意票，公投就不通過。

依《公民投票法》第30條規定，若廢除非核家園公投通過，政府須完成與公投結果相符的必要措施，即啟動廢除非核家園政策相關法規的修訂。

值得注意的是，第22案主文僅詢問，「是否支持政府使用核電振興經濟，以廢除非核家園政策」，沒有明確規定政府應採取哪些措施。因此，公投通過後的具體法律效果仍待商榷。

此外，即使核電公投通過，《環境基本法》第23條法律規定，政府應逐步達成非核家園目標也不會失效，如果要刪除這條仍須經由立法院修法。

核安會已完成核三廠再運轉計畫審查，至於能否恢復發電，都取決於台電的設備檢查及各方面的安全評估，並取得運轉執照，而非由公投通過的結果決定核電廠是否重啟。

如果公投未通過，也不代表台灣不能使用核電，依照現行法律，運轉執照到期的核電機組仍可申請重新運轉，但必須通過安全審查。

依照《公民投票法》第32條，自主管機關公告公投結果起2年內，不得就同一事項重新提出公投案。

根據現行《公民投票法》第7條規定，中華民國國民，即具有公民投票權。

投票資格：

1.中華民國國籍 2.年滿18歲(2008年11月28 日（含）前出生者) 3.在中華民國繼續居住6個月以上 4.未受監護宣告

公投與地方公職人員選舉年齡不同，滿18歲就能投公投，但九合一要滿20歲。依中選會公布，全國性公投第22案投票權人共2,000萬3,835人，其中18至19歲投票權人有40萬2,980人，這些年輕選民當天只會領到公投票。九合一直轄市、縣市長選舉人人數則為1,957萬6,028人。

公投投票權人（滿18歲） 2,000 萬 3,835 縣市長選舉人（滿20歲） 1,957 萬 6,028 只能領公投票（18–19歲） 40 萬 2,980 滿20歲 98.0%

滿20歲 18至19歲（只能領公投票） 2.0% 資料來源：中選會11月25日公布之選舉人人數及公投投票權人人數。比例以公投投票權人2,000萬3,835人為分母；滿20歲人數＝公投投票權人扣除18至19歲投票權人。

投票時間為11月28日上午8時至下午4時。投票當天應攜帶3樣物品，前往指定投票所。

●國民身分證

●印章

●投票通知單

忘記攜帶印章，可以簽名代替，無法簽名者可按指印代替；若未攜帶投票通知單，仍可投票。民眾可以查看投票通知單，或透過中選會選舉專區查詢投票所地點。要是發現投票通知單遺失或投票通知單不見，可以直接利用內政部選舉投票所查詢，就能知道自己所在縣市投票所地點。

公投票樣式。圖擷自全國性公民投票案第22案公民投票公報電子書

可以不投公投票嗎？依中選會說明，如果不想領公投票，選務人員會在名冊備註欄註記，民眾在離開投票所後不得補領，不得再次進入投票所投票。

公投票投錯票匭，仍算有效票嗎？只要是在「同一投票所內」誤投到其他票匭的公投票或選舉票，開票時經選務人員驗明票種後，會歸屬到原本的票種分別計算，依法仍屬有效投票，不會變廢票。