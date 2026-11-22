立法院會20日三讀通過普發現金新台幣2萬元特別條例，國民黨團書記長許宇甄今天表示，三讀通過只是第一步，要防止行政院再次用不副署阻擋人民權益。民進黨團幹事長莊瑞雄指出，選舉可以有輸贏，但國家的財政紀律不能拿來當政治賭注。

立法院會20日在國民黨立委人數優勢下，三讀通過攸關普發現金2萬元的「全民共享經濟成果及穩定民生特別條例」。行政院表示，此特別條例具有高度違憲疑慮以及財政風險，遺憾立院強行通過，將審慎評估合法合憲的因應作為。

國民黨立法院黨團書記長許宇甄今天透過新聞稿表示，三讀通過只是第一步，接下來更要防止行政院再次用不副署阻擋人民權益；且根據媒體的網路投票結果顯示，高達92%的參與網友表達「非常支持」，展現民眾對普發2萬元的熱烈期待。

許宇甄指出，這場表決從來不是穩操勝券，甚至一度處於票數劣勢。這次修法能夠順利三讀，特別感謝國民黨立法院黨團團結一致，這就是國民黨團說到做到，以實際行動兌現還稅於民的承諾。

許宇甄強調，現在物價高漲、民生負擔沉重，從菜市場到超市，樣樣都在漲。普發2萬元不只能減輕家庭負擔，更能刺激內需消費，為全國經濟注入活水；台灣經濟成長是全民共同打拚的成果，人民就應該共享，而不是讓政府把超徵稅收緊緊抓在自己手裡。

針對國民黨將普發現金2萬元與選舉掛鉤，民進黨立法院黨團幹事長莊瑞雄表示，行政院提出普發1萬元，是在歲入歲出平衡、實質零舉債的前提下，讓全民共享經濟成果。國民黨卻一口氣加碼到2萬元，不能只管開支票，卻要行政院負責買單。

莊瑞雄指出，憲法第70條明定，立法院對行政院所提預算案，不得為增加支出之提議。立法院不是許願池，行政院也不是提款機，國民黨不能福利加碼時掌聲自己收，財政出問題時責任全部推給中央。至於副署與否，行政院應依憲法及相關法律審慎判斷，不能由選舉輸贏決定。