「普發2萬元有92%民眾支持，賴清德政府聽見了嗎？」針對藍20日通過普發2萬元，行政院恐不副署，藍委許宇甄受訪時呼籲民眾用選票讓政府聽見民意；藍委羅智強也說，去年普發1萬元，已經讓大家看過選票能讓執政黨改變不發的態度，28日選舉將會決定行政院是否副署。

但學者曲兆祥受訪時認為，普發2萬沒人會反對，但國民黨這樣做就是有意以政策買票，加上民進黨也有要普發1萬元，因此他認為不副署（雖然違憲）普發2萬元，對選情的影響有限，且行政院也可等到選後才不副署。

立法院20日以50票贊成、46票反對，三讀通過國民黨團提出的普發2萬特別條例，不過因為民眾黨反對，行政院若依法提出覆議，仍有不低的翻盤機率。另外，行政院也可能會提出不副署。

選舉決定是否發錢

國民黨立委羅智強認為，行政院會不會發錢，最大的政治關鍵是11月28日的選舉結果。他指出，去年7月11日，立法院三讀通過納入普發一萬元的特別條例，目前參選台北市長的民進黨立委沈伯洋當時用「先窮台，再統一」來批評，7月26日首波24件立委罷免案全數未通過，8月14日行政院終於改變態度，轉向同意普發一萬元。

另外，8月23日第二波7件立委罷免案也全數未通過，兩波加起來，31件立委罷免案加上高虹安罷免案，共32案一件都沒過，民進黨則全部急轉彎，從上到下，個個高唱普發現金真好。羅智強質疑，若去年大罷免真的讓民進黨大獲全勝，他們不會這麼痛快地接受普發一萬嗎？「普發兩萬，會不會副署？會不會執行？11月28日選舉的結果決定一切！」他說。

2萬減負擔刺激消費

同黨立委許宇甄也說，高達92%的參與網友表達「非常支持」，展現民眾對普發2萬元的熱烈期待。行政院長卓榮泰如果鐵了心要不副署，就應該在11月28日選舉前公開宣布，不要想著選前騙票、選後翻臉！也呼籲大家用選票讓政府聽見真正的民意，展現全民支持普發2萬、還稅於民的決心！

許宇甄強調，現在物價高漲、民生負擔沉重，從菜市場到超市，樣樣都在漲。普發2萬元不只能減輕家庭負擔，更能刺激內需消費，為全國經濟注入活水。越是經濟情勢困難，政府越應該把人民放在心裡。

綠也有普發1萬

但文化國發所兼任教授曲兆祥受訪時指出，有人會反對普發2萬元政策，但政策還要更考慮合理性，國民黨普發2萬元的行為其實就是政策買票。他也說，雖然沒有人會反對，但民進黨已經要普發1萬元，因此反對普發2萬對選情的影響可能有限。

曲兆祥解釋，對藍綠的支持者來說，是否普發2萬元並不會影響投票意願，而對於游離選民來說，少這1萬元的影響也是有限，而行政院宣布副署的最後期限是在選後，宣布時間上有彈性，即使不副署「違憲」，但倘若真的在選前不副署普發2萬元，以上述分析來看，影響也還是不大。

【更多精采內容，詳見 】