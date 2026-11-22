立法院三讀通過全民共享經濟成果及穩定民生特別條例，普發現金2萬元，國民黨立法院黨團書記長許宇甄表示，若行政院長卓榮泰決定不副署，就應在11月28日選舉前公開宣布，不要選前騙票，選後翻臉。

許宇甄指出，這場表決從來不是穩操勝券，甚至一度處於票數劣勢。這次修法能夠順利三讀，感謝國民黨團團結一致，包括投入選戰的立法院副院長江啟臣，以及柯志恩、徐欣瑩、張嘉郡、謝龍介、蘇清泉、吳宗憲等立委，都現身立法院全力支持；這就是國民黨團說到做到，以實際行動兌現還稅於民的承諾。

許宇甄表示，物價高漲、民生負擔沉重，從菜市場到超市，樣樣都漲。普發2萬元不只能減輕家庭負擔，更能刺激內需消費，為全國經濟注入活水。越是經濟情勢困難，政府越應該把人民放在心裡；台灣經濟成長是全民共同打拚的成果，人民就應該共享，不是讓政府把超徵稅收緊緊抓在自己手裡。

許宇甄說，三讀通過只是第一步，接下來要防止行政院再次用不副署阻擋人民權益。卓榮泰若鐵了心不副署，就應該在11月28日選舉前公開宣布，不要想著選前騙票，選後翻臉。請大家用選票讓政府聽見真正的民意，展現全民支持普發2萬、還稅於民的決心。