國民黨立院黨團提出「普發2萬元」特別條例在立法院闖關成功。國民黨立委洪孟楷今天秀出黨團動員表說，儘管民進黨與民眾黨人數超過國民黨，藍委仍在選戰最後一周調整行程、趕回立法院投票，說到做到，反觀部分綠委簽到後便離開。他強調，三讀通過只是第1步，接下來更要讓行政院不敢再以不副署阻擋人民應有的權益。

洪孟楷在臉書發出上周五國民黨團的動員表說，這張表看似只是一張簡單的表格，背後卻是每位立委充分配合黨團運作、凝聚共同信念的成果。表決當下，立法院副院長江啟臣也親自到場投票，確保票票入匭，讓「全民共享經濟成果及穩定民生特別條例」順利三讀通過。他說，這是黨團將士用命、團結一心的結果，也是此刻國民黨團最團結、最有戰鬥力的證明。

洪孟楷提到，上周五一早，黨團大會經過激烈而嚴謹的討論，因為多次溝通後，民眾黨團仍決定投下反對票，民進黨51席加上民眾黨8席，人數確實超過國民黨，這場表決從來就不是穩操勝券，甚至處於壓倒性劣勢。但黨團同仁不放棄，持續緊盯、回報，看到好幾位民進黨立委簽完名就離開，彷彿根本沒把這次院會當一回事。

洪孟楷質疑，難道只有民進黨候選人要忙選舉，國民黨候選人就不用嗎？柯志恩、謝龍介、蘇清泉、吳宗憲、江啟臣、陳玉珍、張嘉郡哪一位沒有選舉要忙？選戰最後一周，誰不想全力衝刺？但為了人民的期待，大家願意犧牲自己的行程，臨時更改高鐵班次、調整拜票車隊行程，沒有人抱怨，更沒有人輕言放棄。因為大家知道，每張選票的背後，都是人民的託付；每張表決票，都可能決定人民能不能得到應有的照顧。

洪孟楷表示，「說到做到」是國民黨每次法案三讀通過後，都會大聲向國人報告的4個字。不為別的，就是要用行動證明，國民黨跟那些嘴巴講一套、實際做一套的政黨不一樣。他批評，國民黨不會在大罷免前，說普發現金是「窮台、買台」，等到32：0之後，又改口說要全民共享經濟紅利，急著收割成果；國民黨也不需要塑造虛假的人設，說自己溫暖，而是用一步一腳印的實際作為，讓人民感受到誰才真正把基層百姓的生活放在心上。

洪孟楷說，2萬元對少數有錢人而言，也許只是九牛一毛，甚至有人說買個菜就沒了，但對許多辛苦生活的家庭來說，這是及時雨，是減輕生活壓力的幫助，更是一份實實在在的安心。這也是為什麼國民黨要把握每張票，完成對人民的承諾；選舉可以很忙，但人民的託付不能忘；行程可以調整，但該負的責任不能逃避。他批評，那些把院會當兒戲、簽完名就離開的人，可以有千百個理由，口說「抗中保台」很大聲，但恐怕中共打過來，第一個落跑的就是這群人。

洪孟楷表示，選戰倒數不到一周，普發現金2萬元特別條例三讀通過只是第1步，接下來更要讓行政院不敢再以不副署阻擋人民應有的權益。他呼籲，11月28日一定要出來投票，用選票讓政府聽見真正的民意，也讓說到做到、認真做事的力量繼續向前，「自己的納稅錢，我們用選票自己拿回來。」