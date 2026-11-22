立法院日前三讀通過國民黨團提出的「全民共享經濟成果及穩定民生特別條例」，要求普發現金2萬元，行政院是否副署及執行備受關注。國民黨立委羅智強今天表示，去年普發1萬元時，民進黨強烈反對，直到2波大罷免失利後才改變態度，顯示選票足以讓執政黨轉彎。因此，普發2萬元能否順利副署及執行，11月28日的選舉結果就是關鍵。

羅智強表示，政府稅收來自人民，隨著AI帶動經濟成長、政府稅收增加，經濟紅利也應讓全民共享。尤其近期股市暴跌、股民哀鴻遍野，加上物價持續上漲，一般民眾承受沉重的生活負擔。對部分民眾而言，2萬元可能是1個月的房租，也可能是家庭急需的一筆開銷，若能及時發放，無疑是一場及時雨；以5口之家為例，就能領到10萬元。但這筆錢民眾究竟等不等得到，行政院到底會不會發？

羅智強指出，回顧去年普發1萬元，前一年度全國稅收超徵約5000億元，因此推動還稅於民、普發1萬元；今年全國稅收超徵可能接近1兆元，普發2萬元是等比例的合宜數。然而，儘管立法院已完成三讀，行政院長是否副署、民進黨政府是否執行，最大的政治關鍵，就是11月28日的選舉結果。

羅智強表示，去年7月11日，立法院三讀通過納入普發1萬元的特別條例，民進黨立委沈伯洋當時將普發現金列為「癱瘓政府」的第3招，甚至以「先窮台，再統一」來批評，台北市議員苗博雅等人也批評這是同買票。接著，7月26日首波24件立委罷免案全數未通過後，行政院8月14日改變態度，轉而同意普發1萬元；8月23日第2波7件立委罷免案也全數未通過，連同新竹市長高虹安罷免案在內，總計32件罷免案無一通過。

羅智強說，民進黨全部急轉彎，從上到下，個個高唱普發現金真好，民進黨黨中央的官網還很熱心地教大家怎麼領錢。這個轉變，大家可以自己看看。他質疑，如果去年大罷免是民進黨大獲全勝，他們還會這麼痛快地接受普發一萬嗎？當然不會，這次情況同樣如此，立法院既已三讀通過普發每人2萬元，行政院就應立即向人民說明是否副署、是否執行。

羅智強表示，若民進黨在11月28日選舉中獲勝，恐怕更有底氣將普發2萬元擱置一旁；反之，若民進黨選輸，選票壓力可能會迫使他們謙卑面對副署與執行問題。他強調，去年普發1萬元的過程已證明，選票足以讓執政黨改變態度，民進黨「天不怕、地不怕，最怕的就是人民手中的選票」，因此，普發2萬元能否順利副署及執行，11月28日的選舉結果就是關鍵。