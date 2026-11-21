賴政府日前宣布明年全民普發1萬元，國民黨立院黨團提出「全民共享經濟成果及穩定民生特別條例」，喊出普發2萬元，昨在立法院闖關成功。因應台股重挫，國民黨立委王鴻薇今表示，民進黨要不要「發糧賑災」，救股市外也應把政府大豐收的證交稅還稅於民，「發2萬！救股民！」

針對普發2萬元昨闖關成功，行政院發言人李慧芝表示，立法院強行通過具高度違憲疑慮及財政風險的特別條例，行政院深感遺憾，將於收到法案後審慎評估，並在職權範圍內，採取合法合憲的因應作為。

王鴻薇說，台股從4萬8000點一路暴跌至破3萬6000點，重挫1萬2000點，創近7個月新低，寫下史上第三大收盤跌點。許多人的荷包在一天內不知道蒸發多少錢，股災擴大哀鴻遍野。

王鴻薇表示，昨天國民黨三讀通過了普發現金「兩萬元」的提案，除了共享經濟果實，也是苦民所苦，希望能夠在年前，下一場及時雨，困在股海的股民紓困，能過好年。有很多民眾留言以及電話的支持，都收到了。

王鴻薇指出，事實上，對於普發現金，民進黨已經從「違憲不可行」變成「朝野共識」，「2萬大於1萬」是國小的數學問題，周五美國費城半導體指數狂跌。下周一開盤在即，不管執政黨打算如何救市，普發現金2萬，民進黨到底要不要「發糧賑災」？救股市之外，也應該把之前政府大豐收的證交稅還稅於民，才能夠安定民心，也是解燃眉之急。

王鴻薇喊，「發2萬！救股民！」在這邊她要為民請命，請行政院長卓榮泰，在下周一開盤前，正面面對民意，直接告訴國人普發2萬元的特別條例副不副署？救不救老百姓？請給人民一個答案。