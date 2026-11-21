聽新聞
0:00 / 0:00
蔣萬安喊普發2萬是民之所需 鍾佳濱批藍選前搶功：反拖慢發錢
立法院昨三讀通過國民黨團提出的普發現金2萬特別條例，台北市長蔣萬安今喊，這是「民之所需」，希望行政院不要再以不副署阻擋。民進黨立委鍾佳濱則批，國民黨趕在選前提出普發2萬，只是為了選舉考量搶功勞，反而耽誤國人受惠時程，行政院提出的普發1萬元才是最快能讓全民受惠的方案。
鍾佳濱表示，國民黨昨天以人數優勢通過普發2萬元特別條例，行政院已表達高度遺憾，並指出該條例有違法違憲之虞。至於是否影響原訂普發1萬元進度，國會多數意願將成關鍵。
鍾佳濱說明，行政院已將普發1萬元列入明年度總預算，只要國會多數如期通過預算，無須另外立法即可發放；國民黨所提普發2萬元，即使行政院尋獲財源支應，仍須重新編列預算、審查預算等程序，甚至可能列入明年度追加預算，大幅耽擱時程。
鍾佳濱指出，行政院已表明，倘若明年度總預算如期審竣，最快明年農曆過年前後即可將普發1萬元入帳，這才是最快速的做法。
鍾佳濱強調，明年初領完1萬元，倘若財源仍有賸餘，屆時可再討論如何進一步共享AI紅利。他批評，國民黨趕在選前刻意提出2萬元，只是為了選舉考量搶功勞，反而耽誤國人受惠時程，使原本的天降甘霖淪為「看不見、摸不著的水蒸氣」。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。