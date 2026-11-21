立法院昨三讀通過國民黨團提出的普發現金2萬特別條例，台北市長蔣萬安今喊，這是「民之所需」，希望行政院不要再以不副署阻擋。民進黨立委鍾佳濱則批，國民黨趕在選前提出普發2萬，只是為了選舉考量搶功勞，反而耽誤國人受惠時程，行政院提出的普發1萬元才是最快能讓全民受惠的方案。

鍾佳濱表示，國民黨昨天以人數優勢通過普發2萬元特別條例，行政院已表達高度遺憾，並指出該條例有違法違憲之虞。至於是否影響原訂普發1萬元進度，國會多數意願將成關鍵。

鍾佳濱說明，行政院已將普發1萬元列入明年度總預算，只要國會多數如期通過預算，無須另外立法即可發放；國民黨所提普發2萬元，即使行政院尋獲財源支應，仍須重新編列預算、審查預算等程序，甚至可能列入明年度追加預算，大幅耽擱時程。

鍾佳濱指出，行政院已表明，倘若明年度總預算如期審竣，最快明年農曆過年前後即可將普發1萬元入帳，這才是最快速的做法。

鍾佳濱強調，明年初領完1萬元，倘若財源仍有賸餘，屆時可再討論如何進一步共享AI紅利。他批評，國民黨趕在選前刻意提出2萬元，只是為了選舉考量搶功勞，反而耽誤國人受惠時程，使原本的天降甘霖淪為「看不見、摸不著的水蒸氣」。