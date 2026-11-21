立法院三讀通過普發現金2萬元的特別條例，行政院以「高度違憲疑慮」揚言採取因應措施。對此，台北市長蔣萬安上午說，現在股市不好，其實民眾承受很大的壓力，這2萬的現金，對於很多的民眾來講是實質的幫助。

普發2萬昨三讀通過，民進黨反對，另外包括沈伯洋在內的委員，缺席表決。對此，蔣萬安上午赴東湖市場掃街拜票受訪指出，普發2萬這件事情是民之所需，其實也是很多民眾大家期待，也就是所謂 AI 紅利由全民共享。

蔣萬安指出，希望包括身為在任的民進黨立委，能夠向行政院呼籲，不要再不副署來阻擋普發現金兩萬，站在人民對立面。尤其現在股市不好，其實民眾承受很大的壓力，這2萬的現金對於很多的民眾來講是實質的幫助。