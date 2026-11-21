立法院會昨（20）日在國民黨立委人數優勢下，三讀通過攸關普發現金2萬元的「全民共享經濟成果及穩定民生特別條例」，並明定特別預算執行期限至明年底，且行政院應於條例生效後一個月內，將特別預算案送交立法院審議，並自生效日起三個月內發放完畢。

普發2萬元的特別條例完成三讀後，需依立法程序送交行政部門處理。行政院後續是否採取「不副署」等憲政作為，將是朝野下一波攻防焦點。

加上普發2 萬元特別條例涉及預算籌編，後續行政執行，以及與行政院規劃的普發1萬元之間如何執行，仍待朝野協商。

昨日立法院會針對國民黨立院黨團提出「全民共享經濟成果及穩定民生特別條例」草案，加發現金2萬元。朝野黨團先前多次協商仍無共識，院會最終表決時上演罕見「綠白合」，民眾黨團八位立委與民進黨立委均投下反對票，但因民進黨縣市首長候選人沈伯洋等13位立委未出席投票，導致人數不敵國民黨團，最終以50票贊成、46票反對三讀通過。

根據三讀條文，2025年中央政府總預算經審計部完成審定的歲計賸餘，應優先支應或用於彌平本條例所舉借債務。發放對象為全體國民，不排富；普發現金2萬元免納所得稅，領取的現金不得作為抵銷、扣押、供擔保或強制執行標的。

根據行政院先前規劃普發1萬元，預算規模約2,357億元來估算，發放2萬元預算約需4,714億元。要求行政院應於條例生效後一個月內，將編列特別預算案送交立法院審議，並自特別預算生效日起三個月內發放完畢。