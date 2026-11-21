賴政府日前宣布明年全民普發一萬元，國民黨立院黨團提出「全民共享經濟成果及穩定民生特別條例」，喊出普發二萬元。立法院會昨表決大戰罕見上演「綠白合」，民眾黨團八位立委與民進黨立委均反對，但因民進黨縣市首長候選人沈伯洋等十三人未出席投票，在場人數不敵藍營，最終以五十票贊成、四十六票反對，三讀通過。

政院批條例有違憲疑慮

行政院發言人李慧芝表示遺憾，指立院強行通過具高度違憲疑慮及財政風險的特別條例，政院將審慎評估，並在職權範圍內，採取合法合憲的因應作為。

藍嗆選前敢宣布不副署？

國民黨團書記長許宇甄表示，行政院長卓榮泰有膽不副署，就在九合一選舉日前宣布，不要「選前裝聾作啞，選後才翻臉不認帳」。

民眾黨團總召陳清龍說，若十三名綠委願意進場投票，足以擋下法案，賴清德總統可以接受自家立委擺爛？民進黨立院黨團幹事長莊瑞雄說，黨團立場與行政院一致。

立法院昨天處理國民黨提案，立法院長韓國瑜首先召集朝野協商破局，全案送表決處理。藍營力拚普發現金在大選前闖關，發出了甲級動員，地方首長候選人也得排開行程，參與表決。

綠營部分，民進黨台北市長候選人沈伯洋、新北市長候選人蘇巧慧等十三位立委未出席投票。莊瑞雄表示，這是依黨團會議九月決議，縣市長候選人豁免參與黨團動員。

根據三讀條文，為落實國家經濟成長及財政成果全民共享原則，使經濟發展紅利適度回饋人民，同時提振民間消費、擴大內需及強化經濟韌性，發放現金二萬元給全體國民，且不排富。

針對財源和上路時間，條文指出，主管機關為財政部，所需經費以特別預算方式編列，經費來源得以移用前年度歲計賸餘或舉借債務支應，額度不受公共債務法每年舉債額度的流量限制；行政院應於條例生效後一個月內，將編列的特別預算案送交立法院審議，並自特別預算生效日起三個月內發放完畢。

白盼建立制度照顧弱勢

國民黨團總召傅崐萁說，因應嚴重的股市崩跌，加上民進黨政府的國安基金並未做好防衛工作，台灣經濟動盪，把稅收超收的一兆元，普發二萬元給全國國人，希望國人能看清楚，到底誰關心基層老百姓。

民眾黨主席黃國昌說，民眾黨不反對發放現金、還稅於民，而是希望建立制度，讓超徵的稅收用於國家發展和照顧弱勢。

民進黨團副幹事長陳培瑜指出，行政院已在明年度總預算編列普發現金一萬元經費，不須額外舉債。但國民黨仍然不顧財政紀律，強行通過普發二萬元的特別條例，是債留子孫而且毫無程序正義的粗暴立法。