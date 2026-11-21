立法院三讀通過普發現金兩萬元，民眾黨投下反對票，但國民黨最終以人數優勢闖關成功。民眾黨主席黃國昌事後表示，民眾黨重視財政紀律，制度化建立也非常重要；台北市長蔣萬安只說，「我尊重立法院的審議」。

黃國昌說，民眾黨並非反對在任何情況下，透過現金將超徵稅收還給人民，關鍵在建立制度，因此，創黨主席柯文哲說，民眾黨不是只反對普發二萬元，連民進黨在沒法源基礎之下，用編預算來普發一萬元，白營也反對。

黃國昌表示，將超徵稅收透過制度化的方式，投入協助國家發展、經濟扶助和其他弱勢產業，才是台灣民眾黨的立場。

雲林縣長張麗善昨反批，民進黨過去質疑在野提出普發現金會掏空財政，後又以ＡＩ發展紅利全民共享為由，提出普發一萬元，但經換算，ＡＩ的紅利應該可以發到兩萬元，呼籲中央體恤民情，讓民眾真正感受到ＡＩ帶來的經濟效益。