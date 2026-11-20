立法院三讀通過普發現金2萬元的特別條例，行政院以「高度違憲疑慮」揚言採取因應措施。國民黨立法院黨團書記長許宇甄晚間表示，行政院長卓榮泰難道打算挑戰第11次不副署，徹底站在台灣人民的對立面，行政院動輒拿違憲當藉口，把副署權當成否決國會決議的政治工具；卓榮泰究竟還要踐踏幾次國會立法權，才肯尊重民主制度。

行政院發言人李慧芝表示，立法院強行通過具高度違憲疑慮及財政風險的特別條例，行政院深感遺憾，將於收到法案後審慎評估，並在職權範圍內，採取合法合憲的因應作為。

許宇甄指出，今天台股暴跌超過2300點，從10月6日至今已崩跌1萬3789點，物價持續高漲，人民面對投資縮水、生活開銷增加，荷包承受沉重壓力。國民黨團推動普發2萬元，就是要將超徵稅收還給人民，讓全民真正共享經濟成長成果。

許宇甄批評，人民辛苦繳納的稅金，不是民進黨政府的小金庫。與其讓行政院亂編預算、任意挪用，甚至一再爆出公帑濫用爭議，不如把錢還給人民。政府有錢補貼國營事業、編列龐大媒宣費，面對還稅於民卻百般阻撓，這是哪門子的財政紀律？

許宇甄質疑，行政院口口聲聲說要與全民共享經濟成果，國會真正通過法案，卻又搬出違憲疑慮、財政風險阻擋。普發1萬元就合法合憲，普發2萬元就變成違憲？難道中華民國的憲法，是依照民進黨願意發多少錢來決定？行政院必須具體說明法律依據，不能把違憲當成政治口號。

許宇甄嚴正要求，卓榮泰如果真的打算不副署，有膽就在11月28日九合一大選前公開宣布，不要選前裝聾作啞、選後才翻臉不認帳。讓全國人民看清楚，究竟是誰阻擋普發現金2萬元，是誰不願意還稅於民。賴政府不能選前怕得罪選民，選後才露出拒絕副署的真面目，更不能把人民的權益當成選舉算計的籌碼。