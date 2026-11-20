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立法院三讀通過普發2萬元 謝龍介酸「他們來投票、我們就不會過了」
立法院今天三讀通過「退稅普發現金2萬元」，國民黨台南市長參選人謝龍介發表政見前質疑「多數民進黨縣市長候選人不敢出席投票」，嘲諷「他們來投票，我們就不會過了」。
謝龍介說，台灣因台積電等業界承接AI浪潮，經濟表現亮眼，今年經濟成長率預估可突破13％，超徵稅額突破兆元，反映在明年稅收超徵可能再增加，普發2萬元並非債留子孫，而是全民共享經濟成果。
謝龍介指出，從超徵稅收編列4680億元回饋全民，不會有債留子孫問題，超徵稅收應建立法制化機制，可採40％或50％比例滾動檢討，讓人民共享成果，而非全部納入政府預算。
謝龍介說，行政院明年度分配給台南市的經費從319億元增加到556億元，增加約236億元，新任市長必須重新檢視，善用增加的資源規畫財政。
謝龍介說，普發現金不是藍綠政治攻防，而是讓全民共享經濟成果。若中央明年再普發1萬元，加上這次2萬元，民眾過年前可望領到3萬元，一個5口之家就是15萬元，能減輕家庭生活壓力，照顧人民應是各政黨共同面對的責任。
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